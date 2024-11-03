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Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии - РИА Новости, 03.11.2024
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20:57 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/germaniya-1981728453.html
Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии
Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии - РИА Новости, 03.11.2024
Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии
В Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами, пишет немецкий журнал Compact со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:57
2024-11-03T20:57
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами, пишет немецкий журнал Compact со ссылкой на данные отчета Федерального управления криминальной полиции за октябрь.Как сообщает издание, в 2023 году число мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений (без учета нарушений иммиграционного законодательства), выросло на 25,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую долю мигрантов-преступников в 2023 году составили украинцы, при этом на долю Украины приходится 33,1 % беженцев, проживающих в настоящее время в Германии.Особую тревогу вызывает рост числа половых преступлений, то есть изнасилований, сексуальных домогательств или принуждения. По данным Федерального ведомства уголовной полиции, в 2023 году количество преступлений, в которых подозреваются беженцы, выросло на 16,5 % - с 7 554 до 8 800 преступлений. Другими словами, каждый день мигранты совершают в Германии 25 преступлений сексуального характера. Большинство подозреваемых — выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Украины, за ними следуют мигранты из Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.По данным Евростата в конце мая 2024 года общее количество украинских беженцев, получивших в Еросоюзе статус временной защиты, достигло 4,3 миллиона человек. Месяцем ранее такой статус имели 4,14 млн украинцев. В Польше на конец мая было зарегистрировано 953,3 тысячи человек, имеющих временную защиту (т.е. 22,4% от общего числа в Европейском Союзе).Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
https://ria.ru/20241103/evropa-1981633069.html
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в мире, германия, украина, сирия, евростат
В мире, Германия, Украина, Сирия, Евростат
Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии

Compact: в Германии выросло число преступлений с участием украинцев

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами, пишет немецкий журнал Compact со ссылкой на данные отчета Федерального управления криминальной полиции за октябрь.
Как сообщает издание, в 2023 году число мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений (без учета нарушений иммиграционного законодательства), выросло на 25,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую долю мигрантов-преступников в 2023 году составили украинцы, при этом на долю Украины приходится 33,1 % беженцев, проживающих в настоящее время в Германии.
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Особую тревогу вызывает рост числа половых преступлений, то есть изнасилований, сексуальных домогательств или принуждения. По данным Федерального ведомства уголовной полиции, в 2023 году количество преступлений, в которых подозреваются беженцы, выросло на 16,5 % - с 7 554 до 8 800 преступлений. Другими словами, каждый день мигранты совершают в Германии 25 преступлений сексуального характера. Большинство подозреваемых — выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Украины, за ними следуют мигранты из Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.
По данным Евростата в конце мая 2024 года общее количество украинских беженцев, получивших в Еросоюзе статус временной защиты, достигло 4,3 миллиона человек. Месяцем ранее такой статус имели 4,14 млн украинцев. В Польше на конец мая было зарегистрировано 953,3 тысячи человек, имеющих временную защиту (т.е. 22,4% от общего числа в Европейском Союзе).
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
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