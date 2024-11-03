https://ria.ru/20241103/germaniya-1981728453.html

Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии

Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии - РИА Новости, 03.11.2024

Украинцы преподнесли неприятный сюрприз Германии

В Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами, пишет немецкий журнал Compact со ссылкой на... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:57

2024-11-03T20:57

2024-11-03T20:57

в мире

германия

украина

сирия

евростат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Германии растет количество уголовных преступлений, совершаемых мигрантами, в том числе украинскими беженцами, пишет немецкий журнал Compact со ссылкой на данные отчета Федерального управления криминальной полиции за октябрь.Как сообщает издание, в 2023 году число мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений (без учета нарушений иммиграционного законодательства), выросло на 25,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую долю мигрантов-преступников в 2023 году составили украинцы, при этом на долю Украины приходится 33,1 % беженцев, проживающих в настоящее время в Германии.Особую тревогу вызывает рост числа половых преступлений, то есть изнасилований, сексуальных домогательств или принуждения. По данным Федерального ведомства уголовной полиции, в 2023 году количество преступлений, в которых подозреваются беженцы, выросло на 16,5 % - с 7 554 до 8 800 преступлений. Другими словами, каждый день мигранты совершают в Германии 25 преступлений сексуального характера. Большинство подозреваемых — выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Украины, за ними следуют мигранты из Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.По данным Евростата в конце мая 2024 года общее количество украинских беженцев, получивших в Еросоюзе статус временной защиты, достигло 4,3 миллиона человек. Месяцем ранее такой статус имели 4,14 млн украинцев. В Польше на конец мая было зарегистрировано 953,3 тысячи человек, имеющих временную защиту (т.е. 22,4% от общего числа в Европейском Союзе).Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".

https://ria.ru/20241103/evropa-1981633069.html

https://ria.ru/20241103/svo-1981723143.html

германия

украина

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, сирия, евростат