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Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров - РИА Новости, 03.11.2024
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09:57 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/gazosoderzhaschie-1981659368.html
Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров
Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров - РИА Новости, 03.11.2024
Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров
Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта об ответственности за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:57
2024-11-03T09:57
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта об ответственности за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "В ближайшее время приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на защиту детей. Речь идет об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров", - написал Володин. По мнению председателя Госдумы, серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий. "Прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 300 тыс. рублей; для юридических лиц — до 600 тыс. рублей", - отметил он. Володин также привел данные следственных органов, согласно которым, с 2016 года от токсикомании с использованием газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних. "Кроме того, известны случаи, когда такая продукция используется детьми в "опасных играх", что также может привести к угрозе жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям. Важно спасти и защитить детей от всего этого", - добавил председатель Госдумы.
https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров

ГД рассмотрит проект о штрафах за продажу детям бытовых газосодержащих товаров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта об ответственности за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"В ближайшее время приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на защиту детей. Речь идет об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров", - написал Володин.
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По мнению председателя Госдумы, серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий.
"Прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 300 тыс. рублей; для юридических лиц — до 600 тыс. рублей", - отметил он.
Володин также привел данные следственных органов, согласно которым, с 2016 года от токсикомании с использованием газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.
"Кроме того, известны случаи, когда такая продукция используется детьми в "опасных играх", что также может привести к угрозе жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям. Важно спасти и защитить детей от всего этого", - добавил председатель Госдумы.
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