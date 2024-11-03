https://ria.ru/20241103/gazosoderzhaschie-1981659368.html

Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров

Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров - РИА Новости, 03.11.2024

Госдума обсудит введение штрафов за продажу детям газосодержащих товаров

Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта об ответственности за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T09:57

2024-11-03T09:57

2024-11-03T09:57

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Госдума в ближайшее время приступит к рассмотрению законопроекта об ответственности за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "В ближайшее время приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на защиту детей. Речь идет об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров", - написал Володин. По мнению председателя Госдумы, серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий. "Прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 300 тыс. рублей; для юридических лиц — до 600 тыс. рублей", - отметил он. Володин также привел данные следственных органов, согласно которым, с 2016 года от токсикомании с использованием газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних. "Кроме того, известны случаи, когда такая продукция используется детьми в "опасных играх", что также может привести к угрозе жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям. Важно спасти и защитить детей от всего этого", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html

https://ria.ru/20240618/gosduma-1953666487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, госдума рф