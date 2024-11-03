Рейтинг@Mail.ru
FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 03.11.2024 (обновлено: 16:15 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/fpv-1981703698.html
FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области
FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.11.2024
FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области
Расчет операторов FPV-дронов из Крыма на курском направлении менее чем за две недели уничтожил 70 единиц техники ВСУ, включая пять танков, бронемашины "Казак" и РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:14
2024-11-03T16:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донбасс
ахра авидзба
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977381309_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_43d001abfa311820ec593bf961f326c7.jpg
БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 3 ноя - РИА Новости. Расчет операторов FPV-дронов из Крыма на курском направлении менее чем за две недели уничтожил 70 единиц техники ВСУ, включая пять танков, бронемашины "Казак" и БМП Bradley, сообщил командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз". "Один экипаж FPV из Крыма, наши товарищи, сожгли 70 единиц техники менее чем за две недели. Из них было пять танков, остальные "Казаки" и Bradley. Это только один экипаж сжег", - сказал Авидзба в ходе общения с участниками всероссийского образовательного форума "Юг молодой". Авидзба считает, что ВСУ потеряли в Курской области все средства, которые могли бы сдержать продвижение ВС РФ в Донбассе. "Мы для себя понимаем, что это была их (ВСУ - ред.) стратегическая ошибка… Они потеряли всё, чем их напичкивали для того, чтобы они остановили донецкое направление… Это больше акт самосожжения. Они потеряли всю технику", - резюмировал он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. По его словам, бойцы ВС РФ надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241019/boets-1978852921.html
https://ria.ru/20241016/rosgvardija-1978302866.html
россия
курская область
донбасс
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977381309_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_26df0001fa1d107dd66d12330ee0fc3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, донбасс, ахра авидзба, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донбасс, Ахра Авидзба, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области

Экипаж FPV уничтожил 70 единиц техники ВСУ в Курской области за две недели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции
Центр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Центр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 3 ноя - РИА Новости. Расчет операторов FPV-дронов из Крыма на курском направлении менее чем за две недели уничтожил 70 единиц техники ВСУ, включая пять танков, бронемашины "Казак" и БМП Bradley, сообщил командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз".
"Один экипаж FPV из Крыма, наши товарищи, сожгли 70 единиц техники менее чем за две недели. Из них было пять танков, остальные "Казаки" и Bradley. Это только один экипаж сжег", - сказал Авидзба в ходе общения с участниками всероссийского образовательного форума "Юг молодой".
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Получив ранение FPV-дроном, боец вывел раненого товарища в ходе эвакуации
19 октября, 05:10
Авидзба считает, что ВСУ потеряли в Курской области все средства, которые могли бы сдержать продвижение ВС РФ в Донбассе.
"Мы для себя понимаем, что это была их (ВСУ - ред.) стратегическая ошибка… Они потеряли всё, чем их напичкивали для того, чтобы они остановили донецкое направление… Это больше акт самосожжения. Они потеряли всю технику", - резюмировал он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. По его словам, бойцы ВС РФ надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Росгвардия уничтожила технику ВСУ с помощью FPV-дронов
16 октября, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонбассАхра АвидзбаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала