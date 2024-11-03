https://ria.ru/20241103/fpv-1981703698.html

FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области

FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.11.2024

FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области

Расчет операторов FPV-дронов из Крыма на курском направлении менее чем за две недели уничтожил 70 единиц техники ВСУ, включая пять танков, бронемашины "Казак" и РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:14

2024-11-03T16:14

2024-11-03T16:15

специальная военная операция на украине

россия

курская область

донбасс

ахра авидзба

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 3 ноя - РИА Новости. Расчет операторов FPV-дронов из Крыма на курском направлении менее чем за две недели уничтожил 70 единиц техники ВСУ, включая пять танков, бронемашины "Казак" и БМП Bradley, сообщил командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз". "Один экипаж FPV из Крыма, наши товарищи, сожгли 70 единиц техники менее чем за две недели. Из них было пять танков, остальные "Казаки" и Bradley. Это только один экипаж сжег", - сказал Авидзба в ходе общения с участниками всероссийского образовательного форума "Юг молодой". Авидзба считает, что ВСУ потеряли в Курской области все средства, которые могли бы сдержать продвижение ВС РФ в Донбассе. "Мы для себя понимаем, что это была их (ВСУ - ред.) стратегическая ошибка… Они потеряли всё, чем их напичкивали для того, чтобы они остановили донецкое направление… Это больше акт самосожжения. Они потеряли всю технику", - резюмировал он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. По его словам, бойцы ВС РФ надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241019/boets-1978852921.html

https://ria.ru/20241016/rosgvardija-1978302866.html

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россия, курская область, донбасс, ахра авидзба, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, республика крым