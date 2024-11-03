https://ria.ru/20241103/fbr-1981649475.html

ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы

ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы - РИА Новости, 03.11.2024

ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы

ФБР в соцcети X заявило, что в курсе о двух новых фейковых видео про выборы в США, на одном из которых агенты службы якобы ловят лиц, якобы совершающих подлог... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:08

2024-11-03T08:08

2024-11-03T08:17

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. ФБР в соцcети X заявило, что в курсе о двух новых фейковых видео про выборы в США, на одном из которых агенты службы якобы ловят лиц, якобы совершающих подлог бюллетеней, следует из заявления ведомства. "ФБР известно о двух видеороликах, ложно утверждающих, что они сняты ФБР и касающихся безопасности выборов. В одном из них говорится, что ФБР задержало три связанных между собой группы, совершавших мошенничество с бюллетенями, а во втором — о втором джентльмене (Дуг Эмхофф, муж вице-президента Камалы Харрис - ред.)", - говорится в заявлении ФБР. ФБР не уточнило, кого они подозревают в создании и распространении видео. При этом телеканала CBS утверждает, ссылаясь на источники, что власти США считают, что видео являются частью якобы кампании России по вмешательству в американские выборы. При этом телеканал не приводит доказательств своим утверждениям. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию представит Харрис, республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241103/tramp-1981646350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, камала харрис, дмитрий песков, сергей лавров, фбр