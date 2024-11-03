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ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы - РИА Новости, 03.11.2024
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08:08 03.11.2024 (обновлено: 08:17 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/fbr-1981649475.html
ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы
ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы - РИА Новости, 03.11.2024
ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы
ФБР в соцcети X заявило, что в курсе о двух новых фейковых видео про выборы в США, на одном из которых агенты службы якобы ловят лиц, якобы совершающих подлог... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:08
2024-11-03T08:17
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. ФБР в соцcети X заявило, что в курсе о двух новых фейковых видео про выборы в США, на одном из которых агенты службы якобы ловят лиц, якобы совершающих подлог бюллетеней, следует из заявления ведомства. "ФБР известно о двух видеороликах, ложно утверждающих, что они сняты ФБР и касающихся безопасности выборов. В одном из них говорится, что ФБР задержало три связанных между собой группы, совершавших мошенничество с бюллетенями, а во втором — о втором джентльмене (Дуг Эмхофф, муж вице-президента Камалы Харрис - ред.)", - говорится в заявлении ФБР. ФБР не уточнило, кого они подозревают в создании и распространении видео. При этом телеканала CBS утверждает, ссылаясь на источники, что власти США считают, что видео являются частью якобы кампании России по вмешательству в американские выборы. При этом телеканал не приводит доказательств своим утверждениям. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию представит Харрис, республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981646350.html
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в мире, россия, сша, камала харрис, дмитрий песков, сергей лавров, фбр
В мире, Россия, США, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ФБР
ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы

ФБР заявило, что в курсе двух новых фейковых видео про выборы в США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. ФБР в соцcети X заявило, что в курсе о двух новых фейковых видео про выборы в США, на одном из которых агенты службы якобы ловят лиц, якобы совершающих подлог бюллетеней, следует из заявления ведомства.
"ФБР известно о двух видеороликах, ложно утверждающих, что они сняты ФБР и касающихся безопасности выборов. В одном из них говорится, что ФБР задержало три связанных между собой группы, совершавших мошенничество с бюллетенями, а во втором — о втором джентльмене (Дуг Эмхофф, муж вице-президента Камалы Харрис - ред.)", - говорится в заявлении ФБР.
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ФБР не уточнило, кого они подозревают в создании и распространении видео. При этом телеканала CBS утверждает, ссылаясь на источники, что власти США считают, что видео являются частью якобы кампании России по вмешательству в американские выборы. При этом телеканал не приводит доказательств своим утверждениям.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию представит Харрис, республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.
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