ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы
ФБР заявило, что в курсе двух новых фейковых видео про выборы в США
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. ФБР в соцcети X заявило, что в курсе о двух новых фейковых видео про выборы в США, на одном из которых агенты службы якобы ловят лиц, якобы совершающих подлог бюллетеней, следует из заявления ведомства.
"ФБР известно о двух видеороликах, ложно утверждающих, что они сняты ФБР и касающихся безопасности выборов. В одном из них говорится, что ФБР задержало три связанных между собой группы, совершавших мошенничество с бюллетенями, а во втором — о втором джентльмене (Дуг Эмхофф, муж вице-президента Камалы Харрис - ред.)", - говорится в заявлении ФБР.
ФБР не уточнило, кого они подозревают в создании и распространении видео. При этом телеканала CBS утверждает, ссылаясь на источники, что власти США считают, что видео являются частью якобы кампании России по вмешательству в американские выборы. При этом телеканал не приводит доказательств своим утверждениям.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию представит Харрис, республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.