https://ria.ru/20241103/evdokimov-1981654663.html

Игорь Евдокимов: Россия готова помогать Бенину в модернизации армии

Игорь Евдокимов: Россия готова помогать Бенину в модернизации армии - РИА Новости, 03.11.2024

Игорь Евдокимов: Россия готова помогать Бенину в модернизации армии

Россия видит интерес со стороны Котону к сотрудничеству с Москвой по модернизации бенинских вооруженных сил, заявил посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:00

2024-11-03T10:00

2024-11-03T10:00

бенин

того

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943257051_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2b941c760480878c4e0a0080d241f66.jpg

Россия видит интерес со стороны Котону к сотрудничеству с Москвой по модернизации бенинских вооруженных сил, заявил посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов корреспонденту РИА Новости Алексею Меньшову. Он рассказал в интервью агентству, насколько напряженная обстановка складывается в регионе на фоне террористической активности в Сахеле, а также в каких сферах может развиваться сотрудничество России с обеими странами. Посол РФ также рассказал о том, как отнеслись власти Бенина и Того к сообщениям о контактах Киева с повстанцами на территории Мали.— Как, по вашему мнению, скажется возможное размещение в Бенине американских войск, выведенных из Нигера, на безопасности в регионе? Обсуждаете ли вы этот вопрос с бенинской стороной?— Посольство отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин. До настоящего времени Котону не давал своих комментариев по данному вопросу. Мы, в отличие от наших западных коллег, признаем право Котону на свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности. Со своей стороны, готовы оказывать бенинцам всяческое содействие в модернизации их вооруженных сил. Видим соответствующий интерес и со стороны Котону. Примером такого взаимодействия стали деловые визиты кораблей "Смольный" и "Неустрашимый" Балтийского флота ВМФ России в порт Котону в сентябре-октябре сего года. Это события исторического масштаба, учитывая непростую геополитическую обстановку и тот факт, что предыдущий подобный заход был совершен еще в советское время – в 1988 году.— Какая на данный момент обстановка в Бенине и Того на фоне сохраняющейся террористической угрозы в Сахеле? Власти стран Альянса государств Сахеля ранее обвиняли Киев в контактах с террористами. Нет ли подобного в Бенине и Того? Затрагивали ли вы вопрос активности Украины в регионе с властями этих стран?— Обстановка на севере Бенина и Того остается весьма напряженной. Фиксируем сообщения о нападениях на военнослужащих и мирных жителей двух стран со стороны радикальных исламистов, осуществляющих свои вылазки преимущественно с территории Буркина-Фасо. Власти республик предпринимают меры по минимизации угрозы для гражданского населения. Осуществляется взаимодействие и с членами Альянса государств Сахеля. Например, в мае-июне этого года тоголезцы приняли участие в совместных учениях с Мали, Нигером, Буркина-Фасо и Чадом. Несмотря на отсутствие официальной реакции, Котону и Ломе, безусловно, обратили внимание на контакты киевского режима с повстанцами на территории Мали. Посольство же на регулярной основе привлекает внимание МИД Бенина и Того к террористическим действиям Киева по подрыву стабильности и безопасности на Африканском континенте и информирует их о новых свидетельствах преступлений украинских неонацистов в зоне СВО.— Ранее президент Бенина Патрис Талон заявил о желании "быстро" восстановить отношения страны с соседними государствами, где произошли перевороты. Может ли российская сторона выступить посредником? Ведется ли подобная работа в настоящее время? С какими именно странами?— Россия традиционно исходит из принципа "африканским проблемам – африканские решения". Приветствуем настрой Бенина на нормализацию отношений со странами Альянса государств Сахеля. Надеемся, что обе стороны будут решать имеющиеся вопросы через диалог и поиск взаимоприемлемых развязок. Москва готова всячески содействовать данным процессам.— Намерены ли власти Бенина и Того направить делегацию на министерскую встречу форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи? Кто будет представлять эти страны?— Да, Бенин и Того примут участие в первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которая пройдет в Сочи 9-10 ноября. Ожидаем, что обе страны будут представлены на уровне Министров иностранных дел. Интерес к предстоящему мероприятию со стороны Котону и Ломе колоссальный.— В основе российского экспорта в Бенин лежат продовольственные товары, минеральные материалы, химическая продукция, машины и оборудование. Какие товары хотели бы получать больше в Бенине? А в Того?— Учитывая аграрный характер экономик Бенина и Того, а также фактическое отсутствие переработки сельхозпродукции, сотрудничество в этой сфере могло бы представлять взаимный интерес. Это подразумевает как поставки удобрений, так и передовых технологий. Есть потенциал для развития взаимодействия в области морского хозяйства. При этом оно может быть многогранным и не ограничиваться только разработкой биоресурсов. В частности, партнеры заинтересованы в организации производства отраслевого инвентаря, например, лодок из современных композитных материалов и снастей. Активно в Западной Африке развивается и сфера цифровых услуг, где российский опыт весьма востребован.— Ранее президент Бенина выделил в городе Котону участок под строительство нового комплекса посольства России. Как идет строительство? На каком этапе? Когда ждать открытия?— В июле выделенный в собственность Российской Федерации участок в Котону был внесен в Реестр федерального имущества, что является обязательным юридическим этапом для начала строительных работ. Рассчитываем, что в скором времени сможем приступить к практической реализации проекта комплекса посольства.— Есть ли интерес со стороны Бенина и Того к строительству у себя АЭС по технологии малых модульных или плавучих реакторов? Идут ли предметные переговоры с "Росатомом" по этому вопросу?— Интерес к взаимодействию с "Росатомом" есть и у бенинцев, и у тоголезцев. В настоящее время на рассмотрении у Министерства энергетики Бенина находится проект меморандума о взаимопонимании с российской госкорпорацией. Партнеры внимательно следят за расширением деятельности "Росатома" в странах африканского континента. Однако о конкретике говорить пока рано.— Ранее в Бенине прошел первый за постсоветскую эпоху концерт с участием российских исполнителей. Популярны ли вообще российские культурные деятели в Бенине и Того? Растет ли интерес среди местных к культуре России? А к русскому языку?— По оценкам самих бенинцев, концерт "Шедевры русской и зарубежной музыки", который состоялся 30 апреля в Китайском культурном центре (город Котону) в рамках проекта "Восходящие звезды" Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, стал беспрецедентным событием для культурной жизни Котону, неизбалованного мероприятиями такого уровня. Екатерина Скусниченко (сопрано), Николай Агеев (кларнет) и Юлия Куприянова (фортепиано) исполнили для гостей произведения Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова, Дебюсси и других классиков.Ажиотаж вокруг концерта в очередной раз продемонстрировал тщетность попыток западников отменить русскую культуру и интерес самих африканцев к знакомству с нашей культурой. Это подтверждается и растущим запросом со стороны бенинцев на изучение русского языка. В октябре 2023 года при крупнейшем бенинском вузе – Университете города Абомей-Калави – под патронажем Университета просвещения Российской Федерации был открыт профильный центр. В сентябре этого года первые выпускники курсов получили сертификаты об освоении начального уровня русского языка –А1.Растет и предоставляемая правительством России квота на безвозмездное обучение в отечественных вузах – на текущий учебный год было отобрано 150 бенинских и 86 тоголезских граждан, что соответствует рекордным показателям времен СССР.

https://ria.ru/20241103/rossija-1981653229.html

https://ria.ru/20241101/forum-1981295145.html

https://ria.ru/20241029/mavrikiy-1980709792.html

https://ria.ru/20241029/uganda-1980708159.html

бенин

того

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бенин, того, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью