В ЕСПО рассказали о планах по созданию музея Александра III в Петербурге
Фонд ЕСПО: музей Александра III поможет восстановить историческую справедливость
Император Александр III. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Создание музея эпохи императора Александра Третьего в Сергиевском дворце в центре Санкт-Петербурга послужит восстановлению исторической справедливости, считает председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
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"У нас есть большое желание, чтобы историческая справедливость была восстановлена, и в Санкт-Петербурге все-таки появился музей Александра Третьего... Мы сейчас работаем над этим… мы будем стремиться к тому, чтобы не весь огромный дворец, но хотя бы мемориальные комнаты были отданы под музей", – сказала она журналистам.
Как напомнила глава Наблюдательного совета фонда, "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" планирует реализовать этот проект совместно с Государственным Русским музеем. Музей эпохи Александра Третьего будет посвящен не только личности самого императора, но и его семье и сподвижникам.
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"Учитывая, какое непосредственное отношение имел Александр Третий к приобретению Сергиевского дворца как семейного дома Сергея Александровича, было бы логично музеефицировать сохранившиеся подлинные интерьеры и посвятить их основным жизненным вехам императора Александра Третьего, а также его семье и сподвижникам", – пояснила Громова.
Она добавила, что Сергиевский дворец на Невском проспекте в Санкт-Петербурге до 1917 года принадлежал брату императора Александра III – Великому князю Сергею Александровичу и его племяннику Великому князю Дмитрию Павловичу.
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В воскресенье здесь прошла вторая сессия XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Сила не в силе, сила в любви". Эта международная научная конференция приурочена к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, к 130-летию памяти императора Александра III, к 160-летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и к 140-летию со дня венчания Великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны.
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"Такие конференции, как наша, а мы её назвали словами из девиза Красного Креста, который выбрала императрица Мария Александровна, его основательница, позволяют понять, как применить в современной жизни те принципы милосердия, которые были исторически заложены в России императорской семьёй. А самое главное, что мы знакомим с этими принципами нашу молодежь", - резюмировала глава фонда "ЕСПО".
Накануне в Михайловском замке открылась выставка фонда "ЕСПО" и Русского музея "Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения". Экспозиция подготовлена по поддержке министерства культуры РФ.