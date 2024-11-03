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В ЕСПО рассказали о планах по созданию музея Александра III в Петербурге - РИА Новости, 03.11.2024
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19:00 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/espo-1981719133.html
В ЕСПО рассказали о планах по созданию музея Александра III в Петербурге
В ЕСПО рассказали о планах по созданию музея Александра III в Петербурге - РИА Новости, 03.11.2024
В ЕСПО рассказали о планах по созданию музея Александра III в Петербурге
Создание музея эпохи императора Александра Третьего в Сергиевском дворце в центре Санкт-Петербурга послужит восстановлению исторической справедливости, считает... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:00
2024-11-03T19:00
санкт-петербург
россия
елизавета федоровна
александр iii
александр i
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
государственный русский музей
красный крест
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Создание музея эпохи императора Александра Третьего в Сергиевском дворце в центре Санкт-Петербурга послужит восстановлению исторической справедливости, считает председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. "У нас есть большое желание, чтобы историческая справедливость была восстановлена, и в Санкт-Петербурге все-таки появился музей Александра Третьего... Мы сейчас работаем над этим… мы будем стремиться к тому, чтобы не весь огромный дворец, но хотя бы мемориальные комнаты были отданы под музей", – сказала она журналистам. Как напомнила глава Наблюдательного совета фонда, "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" планирует реализовать этот проект совместно с Государственным Русским музеем. Музей эпохи Александра Третьего будет посвящен не только личности самого императора, но и его семье и сподвижникам. "Учитывая, какое непосредственное отношение имел Александр Третий к приобретению Сергиевского дворца как семейного дома Сергея Александровича, было бы логично музеефицировать сохранившиеся подлинные интерьеры и посвятить их основным жизненным вехам императора Александра Третьего, а также его семье и сподвижникам", – пояснила Громова. Она добавила, что Сергиевский дворец на Невском проспекте в Санкт-Петербурге до 1917 года принадлежал брату императора Александра III – Великому князю Сергею Александровичу и его племяннику Великому князю Дмитрию Павловичу. В воскресенье здесь прошла вторая сессия XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Сила не в силе, сила в любви". Эта международная научная конференция приурочена к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, к 130-летию памяти императора Александра III, к 160-летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и к 140-летию со дня венчания Великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны. "Такие конференции, как наша, а мы её назвали словами из девиза Красного Креста, который выбрала императрица Мария Александровна, его основательница, позволяют понять, как применить в современной жизни те принципы милосердия, которые были исторически заложены в России императорской семьёй. А самое главное, что мы знакомим с этими принципами нашу молодежь", - резюмировала глава фонда "ЕСПО". Накануне в Михайловском замке открылась выставка фонда "ЕСПО" и Русского музея "Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения". Экспозиция подготовлена по поддержке министерства культуры РФ.
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санкт-петербург, россия, елизавета федоровна, александр iii, александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, государственный русский музей, красный крест
Санкт-Петербург, Россия, Елизавета Федоровна, Александр III, Александр I, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Государственный Русский музей, Красный Крест
В ЕСПО рассказали о планах по созданию музея Александра III в Петербурге

Фонд ЕСПО: музей Александра III поможет восстановить историческую справедливость

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИмператор Александр III
Император Александр III - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Император Александр III. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Создание музея эпохи императора Александра Третьего в Сергиевском дворце в центре Санкт-Петербурга послужит восстановлению исторической справедливости, считает председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
«
"У нас есть большое желание, чтобы историческая справедливость была восстановлена, и в Санкт-Петербурге все-таки появился музей Александра Третьего... Мы сейчас работаем над этим… мы будем стремиться к тому, чтобы не весь огромный дворец, но хотя бы мемориальные комнаты были отданы под музей", – сказала она журналистам.
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Как напомнила глава Наблюдательного совета фонда, "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" планирует реализовать этот проект совместно с Государственным Русским музеем. Музей эпохи Александра Третьего будет посвящен не только личности самого императора, но и его семье и сподвижникам.
«
"Учитывая, какое непосредственное отношение имел Александр Третий к приобретению Сергиевского дворца как семейного дома Сергея Александровича, было бы логично музеефицировать сохранившиеся подлинные интерьеры и посвятить их основным жизненным вехам императора Александра Третьего, а также его семье и сподвижникам", – пояснила Громова.
Она добавила, что Сергиевский дворец на Невском проспекте в Санкт-Петербурге до 1917 года принадлежал брату императора Александра III – Великому князю Сергею Александровичу и его племяннику Великому князю Дмитрию Павловичу.
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В воскресенье здесь прошла вторая сессия XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений "Сила не в силе, сила в любви". Эта международная научная конференция приурочена к 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, к 130-летию памяти императора Александра III, к 160-летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Фёдоровны и к 140-летию со дня венчания Великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны.
«
"Такие конференции, как наша, а мы её назвали словами из девиза Красного Креста, который выбрала императрица Мария Александровна, его основательница, позволяют понять, как применить в современной жизни те принципы милосердия, которые были исторически заложены в России императорской семьёй. А самое главное, что мы знакомим с этими принципами нашу молодежь", - резюмировала глава фонда "ЕСПО".
Накануне в Михайловском замке открылась выставка фонда "ЕСПО" и Русского музея "Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения". Экспозиция подготовлена по поддержке министерства культуры РФ.
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