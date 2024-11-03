https://ria.ru/20241103/es-1981636547.html

"Дух исчез". В Турции из-за решения Германии предсказали конец ЕС

"Дух исчез". В Турции из-за решения Германии предсказали конец ЕС - РИА Новости, 03.11.2024

"Дух исчез". В Турции из-за решения Германии предсказали конец ЕС

Решение властей Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который вряд ли продержится долго, такое... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:50

2024-11-03T02:50

2024-11-03T06:01

в мире

германия

турция

евросоюз

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Решение властей Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который вряд ли продержится долго, такое мнение озвучили журналисты в эфире турецкого канала Haber Global.9 сентября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны"."Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез", — заявили в эфире.Ведущий телеканала отметил, что после выхода Британии из ЕС призывы к похожим протекционистским мерам стали звучать и в других странах Союза, и таких действий, как ужесточение Германией пограничного контроля, по мнению канала, будет становиться больше."Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза", — резюмировал ведущий.Расширение погранконтроля Германии с середины сентября текущего года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.

https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html

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германия

турция

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в мире, германия, турция, евросоюз