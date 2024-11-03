"Дух исчез". В Турции из-за решения Германии предсказали конец ЕС
Haber Global: введение властями ФРГ пограничного контроля подорвало дух ЕС
Флаг ФРГ над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Решение властей Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который вряд ли продержится долго, такое мнение озвучили журналисты в эфире турецкого канала Haber Global.
9 сентября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
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"Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез", — заявили в эфире.
Ведущий телеканала отметил, что после выхода Британии из ЕС призывы к похожим протекционистским мерам стали звучать и в других странах Союза, и таких действий, как ужесточение Германией пограничного контроля, по мнению канала, будет становиться больше.
"Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза", — резюмировал ведущий.
Расширение погранконтроля Германии с середины сентября текущего года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.