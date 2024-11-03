https://ria.ru/20241103/ermak-1981689885.html

В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией

В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 03.11.2024

В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией

Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:33

2024-11-03T14:33

2024-11-03T14:33

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

владимир константинов

нато

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564539588_0:0:2154:1213_1920x0_80_0_0_a45c036c9f16a5d04630de351d039061.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM."Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины", — написал он, перечисляя "условия мира".Тем не менее, Ермак признал, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон, но если они основываются на международном праве и сохранности границ Украины.В пятницу глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на сегодня нет.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241103/martindeyl-1981682568.html

https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир константинов, нато, политика