https://ria.ru/20241103/ermak-1981689885.html
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 03.11.2024
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией
Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:33
2024-11-03T14:33
2024-11-03T14:33
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM."Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины", — написал он, перечисляя "условия мира".Тем не менее, Ермак признал, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон, но если они основываются на международном праве и сохранности границ Украины.В пятницу глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на сегодня нет.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией
Ермак назвал полный вывод войск России условием завершения конфликта на Украине