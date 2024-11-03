Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/ermak-1981689885.html
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 03.11.2024
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией
Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:33
2024-11-03T14:33
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
владимир константинов
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564539588_0:0:2154:1213_1920x0_80_0_0_a45c036c9f16a5d04630de351d039061.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM."Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины", — написал он, перечисляя "условия мира".Тем не менее, Ермак признал, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон, но если они основываются на международном праве и сохранности границ Украины.В пятницу глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на сегодня нет.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241103/martindeyl-1981682568.html
https://ria.ru/20241103/bundestag-1981679360.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564539588_132:0:1952:1365_1920x0_80_0_0_b036bd84e7ff6ebb8b427edca8b3e939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир константинов, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Константинов, НАТО, Политика
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о конфликте с Россией

Ермак назвал полный вывод войск России условием завершения конфликта на Украине

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт должен закончиться полным выводом военных сил России, утверждает глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM.
«
"Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины", — написал он, перечисляя "условия мира".
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Помогавший ВС России американец рассказал о неожиданном провале ВСУ
Вчера, 13:31
Тем не менее, Ермак признал, что Киев готов учитывать интересы других заинтересованных сторон, но если они основываются на международном праве и сохранности границ Украины.
В пятницу глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на сегодня нет.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Немецкие военные во время учений на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В бундестаге подняли вопрос об отправке немецких военных на Украину
Вчера, 12:51
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир КонстантиновНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала