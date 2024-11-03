https://ria.ru/20241103/dtp-1981633847.html
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП - РИА Новости, 03.11.2024
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T01:27
2024-11-03T01:27
2024-11-03T01:27
москва
происшествия
дтп
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Москворецкой набережной, 3 произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20241103/avariya-1981632522.html
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москва, происшествия, дтп, департамент транспорта г. москвы
Москва, Происшествия, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП
Из-за аварии на Москворецкой набережной затруднено движение автомобилей