https://ria.ru/20241103/dtp-1981633847.html

Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП

Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП - РИА Новости, 03.11.2024

Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП

Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T01:27

2024-11-03T01:27

2024-11-03T01:27

москва

происшествия

дтп

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Москворецкой набережной, 3 произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20241103/avariya-1981632522.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, дтп, департамент транспорта г. москвы