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Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП - РИА Новости, 03.11.2024
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01:27 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/dtp-1981633847.html
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП - РИА Новости, 03.11.2024
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T01:27
2024-11-03T01:27
москва
происшествия
дтп
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Москворецкой набережной, 3 произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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москва, происшествия, дтп, департамент транспорта г. москвы
Москва, Происшествия, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы
Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП

Из-за аварии на Москворецкой набережной затруднено движение автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на Москворецкой набережной в Москве из-за ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Москворецкой набережной, 3 произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение на месте ДТП затруднено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
ДТП на Киевском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Москве на Киевском шоссе восстановили движение после аварии
01:04
 
МоскваПроисшествияДТПДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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