https://ria.ru/20241103/dodon-1981680001.html

Додон проголосовал на выборах президента Молдавии

Додон проголосовал на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024

Додон проголосовал на выборах президента Молдавии

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон проголосовал на выборах президента за то, чтобы четырехлетний эксперимент нынешних... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:56

2024-11-03T12:56

2024-11-03T12:56

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон проголосовал на выборах президента за то, чтобы четырехлетний эксперимент нынешних властей над страной прекратился, за главу молдавского государства, который уважает конституцию и остановит ненависть и ксенофобию. В Молдавии в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, главу республики выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 по мск). "Я голосовал за справедливость, за президента, который уважает конституцию, остановит ненависть и ксенофобию, которые мы с сожалением наблюдаем в последнее время. Четырехлетний эксперимент с "хорошими временами" провалился. Я считаю, что мы, граждане Республики Молдова, не сможем пережить еще четыре года подобных экспериментов. Поэтому эти эксперименты должны быть прекращены", - заявил Додон журналистам после голосования. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981673090.html

https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, игорь додон, выборы в молдавии — 2024