https://ria.ru/20241103/delo-1981740865.html

Против замначальника тыла Росгвардии возбудили дело о взяточничестве

Против замначальника тыла Росгвардии возбудили дело о взяточничестве - РИА Новости, 04.11.2024

Против замначальника тыла Росгвардии возбудили дело о взяточничестве

Против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбудили уголовное дело о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-03T23:50

2024-11-03T23:50

2024-11-04T00:04

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбудили уголовное дело о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении замначальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева расследуется уголовное дело о взяточничестве", — сказал собеседник агентства.Он не уточнил деталей случившегося.

https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html

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2024

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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия