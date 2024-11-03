https://ria.ru/20241103/delo-1981740865.html
Против замначальника тыла Росгвардии возбудили дело о взяточничестве
Против замначальника тыла Росгвардии возбудили дело о взяточничестве - РИА Новости, 04.11.2024
Против замначальника тыла Росгвардии возбудили дело о взяточничестве
Против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбудили уголовное дело о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-03T23:50
2024-11-03T23:50
2024-11-04T00:04
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбудили уголовное дело о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении замначальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева расследуется уголовное дело о взяточничестве", — сказал собеседник агентства.Он не уточнил деталей случившегося.
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Против замначальника тыла Росгвардии возбудили дело о взяточничестве
Против замглавы тыла Росгвардии Мирзаева возбудили дело о взяточничестве