https://ria.ru/20241103/briks-1981642515.html
Эксперт рассказал, чем для Индонезии станет вступление в БРИКС
Эксперт рассказал, чем для Индонезии станет вступление в БРИКС - РИА Новости, 03.11.2024
Эксперт рассказал, чем для Индонезии станет вступление в БРИКС
Вступление в БРИКС является новой надеждой для Индонезии на укрепление своих позиций, причем Джакарта не должна бояться своих западных партнеров в связи с... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:58
2024-11-03T04:58
2024-11-03T04:58
в мире
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казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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СУРАБАЯ (Индонезия), 3 ноя - РИА Новости. Вступление в БРИКС является новой надеждой для Индонезии на укрепление своих позиций, причем Джакарта не должна бояться своих западных партнеров в связи с решением вступить в организацию, заявила РИА Новости Селлита, преподаватель департамента международных отношений университета Джаябая. Ранее на саммите БРИКС в Казани глава МИД Индонезии Сугионо заявил о желании своей страны вступить в организацию. Стране был присвоен статус государства-партнера БРИКС. "В настоящее время Индонезия подала заявку на вступление в БРИКС. Для Индонезии вступление в БРИКС показывает верное движение в сторону сохранения заявленной внешней политики Индонезии как "свободной и активной". В долгосрочной перспективе у Индонезии нет причин бояться западных стран как партнеров. Это потому, что быть свободной и активной — подлинная национальная ценность Индонезии, что означает, что нет никаких ограничений для Индонезии на вступление в какие-либо международные организации", - отметила академик. Она добавила, что многополярность сегодняшнего мира "является наиболее подходящим импульсом для Индонезии как нейтральной страны", чтобы вступать в различные международные форумы и организации. "БРИКС - это новая надежда для Индонезии как развивающейся страны на улучшение экономики и развития, а также на укрепление ее геополитических позиций, особенно в АСЕАН", - подытожила эксперт.
https://ria.ru/20241102/briks-1981621080.html
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в мире, индонезия, джакарта, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индонезия, Джакарта, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эксперт рассказал, чем для Индонезии станет вступление в БРИКС
Эксперт: вступление в БРИКС является новой надеждой для Индонезии
СУРАБАЯ (Индонезия), 3 ноя - РИА Новости. Вступление в БРИКС является новой надеждой для Индонезии на укрепление своих позиций, причем Джакарта не должна бояться своих западных партнеров в связи с решением вступить в организацию, заявила РИА Новости Селлита, преподаватель департамента международных отношений университета Джаябая.
Ранее на саммите БРИКС в Казани
глава МИД Индонезии Сугионо заявил о желании своей страны вступить в организацию. Стране был присвоен статус государства-партнера БРИКС.
"В настоящее время Индонезия подала заявку на вступление в БРИКС. Для Индонезии вступление в БРИКС показывает верное движение в сторону сохранения заявленной внешней политики Индонезии как "свободной и активной". В долгосрочной перспективе у Индонезии нет причин бояться западных стран как партнеров. Это потому, что быть свободной и активной — подлинная национальная ценность Индонезии, что означает, что нет никаких ограничений для Индонезии на вступление в какие-либо международные организации", - отметила академик.
Она добавила, что многополярность сегодняшнего мира "является наиболее подходящим импульсом для Индонезии как нейтральной страны", чтобы вступать в различные международные форумы и организации.
"БРИКС - это новая надежда для Индонезии как развивающейся страны на улучшение экономики и развития, а также на укрепление ее геополитических позиций, особенно в АСЕАН", - подытожила эксперт.