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Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь - РИА Новости, 03.11.2024
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь
Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 16 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:46
2024-11-03T07:46
2024-11-03T09:04
специальная военная операция на украине
волгоградская область
ростовская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 16 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: шестнадцать БПЛА — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Волгоградской области", — подчеркнули в ведомстве.Ранее об уничтожении 16 дронов в Ростовской области сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.
https://ria.ru/20241103/trevoga-1981647587.html
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волгоградская область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь
Минобороны: силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над тремя регионами России