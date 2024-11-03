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Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 03.11.2024 (обновлено: 09:04 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/bpla-1981648473.html
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь - РИА Новости, 03.11.2024
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь
Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 16 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T07:46
2024-11-03T09:04
специальная военная операция на украине
волгоградская область
ростовская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 16 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: шестнадцать БПЛА — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Волгоградской области", — подчеркнули в ведомстве.Ранее об уничтожении 16 дронов в Ростовской области сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.
https://ria.ru/20241103/trevoga-1981647587.html
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волгоградская область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над тремя регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 16 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.
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"Дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: шестнадцать БПЛА — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Волгоградской области", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее об уничтожении 16 дронов в Ростовской области сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьРостовская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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