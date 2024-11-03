https://ria.ru/20241103/bpla-1981648473.html

Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь

Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь - РИА Новости, 03.11.2024

Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 19 беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 16 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:46

2024-11-03T07:46

2024-11-03T09:04

специальная военная операция на украине

волгоградская область

ростовская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 16 беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: шестнадцать БПЛА — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Волгоградской области", — подчеркнули в ведомстве.Ранее об уничтожении 16 дронов в Ростовской области сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.

https://ria.ru/20241103/trevoga-1981647587.html

волгоградская область

ростовская область

белгородская область

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волгоградская область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность