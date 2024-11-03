https://ria.ru/20241103/bespilotnik-1981698742.html
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО в 14.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:33
2024-11-03T15:33
2024-11-03T15:59
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
волгоградская область
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 14.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Третьего ноября в 14.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье министерство сообщало об уничтожении в течение ночи 16 беспилотников над Ростовской, двух - над Белгородской и одного - над Волгоградской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
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