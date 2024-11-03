https://ria.ru/20241103/bespilotnik-1981694535.html

Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух

Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух - РИА Новости, 03.11.2024

Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух

Число раненых в результате атаки украинского беспилотника в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:06

2024-11-03T15:06

2024-11-03T16:29

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате атаки украинского беспилотника в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. В воскресенье днем Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке. По его словам, в результате атаки один мирный житель был ранен. "️Количество раненых возросло до двух", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241103/pensii-1981683763.html

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия