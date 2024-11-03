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Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 03.11.2024 (обновлено: 16:29 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/bespilotnik-1981694535.html
Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух
Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух - РИА Новости, 03.11.2024
Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух
Число раненых в результате атаки украинского беспилотника в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:06
2024-11-03T16:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате атаки украинского беспилотника в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. В воскресенье днем Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке. По его словам, в результате атаки один мирный житель был ранен. "️Количество раненых возросло до двух", - написал Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241103/pensii-1981683763.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненых при атаке беспилотника в Горловке возросло до двух

Число раненых при атаке украинского беспилотника в Горловке выросло до двух

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции "Никитовка" в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции Никитовка в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции "Никитовка" в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Число раненых в результате атаки украинского беспилотника в поселке станции "Никитовка" в Горловке в ДНР возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
В воскресенье днем Приходько сообщал, что украинский беспилотник атаковал рынок в поселке станции "Никитовка" в Горловке. По его словам, в результате атаки один мирный житель был ранен.
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"️Количество раненых возросло до двух", - написал Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что в 12.00 мск по Никитовскому району Горловки был осуществлен сброс взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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