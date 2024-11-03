https://ria.ru/20241103/benin-1981641496.html
Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин, заявил посол
Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин, заявил посол - РИА Новости, 03.11.2024
Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин, заявил посол
Российская дипмиссия в Котону отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:40
2024-11-03T04:40
2024-11-03T04:45
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российская дипмиссия в Котону отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. "Посольство отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин. До настоящего времени Котону не давал своих комментариев по данному вопросу. Мы, в отличие от наших западных коллег, признаем право Котону на свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности", — сказал Евдокимов.Ранее глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли заявил, что США ведут переговоры со странами Западной Африки, в частности с Кот-д'Ивуаром, Бенином и Ганой, о возможном размещении там американских войск, выведенных из Нигера.Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон сообщил, что часть американского контингента (примерно 75 человек) будет выведена из Чада. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около 100.
https://ria.ru/20241103/vybory-1981641349.html
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в мире, нигер, сша, чад, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Чад, Министерство обороны США
Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин, заявил посол
Посол Евдокимов: Россия отслеживает сообщения о перемещении войск США в Бенин
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российская дипмиссия в Котону отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов.
"Посольство отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин. До настоящего времени Котону не давал своих комментариев по данному вопросу. Мы, в отличие от наших западных коллег, признаем право Котону на свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности", — сказал Евдокимов.
Ранее глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли заявил, что США ведут переговоры со странами Западной Африки, в частности с Кот-д'Ивуаром, Бенином и Ганой, о возможном размещении там американских войск, выведенных из Нигера.
Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США
в отношении Африки
. Власти Нигера
и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон
сообщил, что часть американского контингента (примерно 75 человек) будет выведена из Чада
.
В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около 100.