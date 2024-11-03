https://ria.ru/20241103/benin-1981641496.html

Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин, заявил посол

Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин, заявил посол - РИА Новости, 03.11.2024

Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин, заявил посол

Российская дипмиссия в Котону отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T04:40

2024-11-03T04:40

2024-11-03T04:45

в мире

нигер

сша

чад

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943257051_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2b941c760480878c4e0a0080d241f66.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российская дипмиссия в Котону отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бенине и Того Игорь Евдокимов. "Посольство отслеживает сообщения о передислокации американских войск из Нигера в Бенин. До настоящего времени Котону не давал своих комментариев по данному вопросу. Мы, в отличие от наших западных коллег, признаем право Котону на свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности", — сказал Евдокимов.Ранее глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли заявил, что США ведут переговоры со странами Западной Африки, в частности с Кот-д'Ивуаром, Бенином и Ганой, о возможном размещении там американских войск, выведенных из Нигера.Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки. Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон сообщил, что часть американского контингента (примерно 75 человек) будет выведена из Чада. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около 100.

https://ria.ru/20241103/vybory-1981641349.html

https://ria.ru/20240505/benin-1943995998.html

нигер

сша

чад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, сша, чад, министерство обороны сша