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Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока
Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока - РИА Новости, 03.11.2024
Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока
Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока, сообщает Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T04:43
2024-11-03T04:43
2024-11-03T04:43
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока, сообщает Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). Ранее Пентагон сообщал о том, что США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию. "Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress из 5-го бомбардировочного крыла авиабазы Минот прибыли в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X. В субботу портал Axios со ссылкой на источники писал о том, что США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана. Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.
https://ria.ru/20241102/iran-1981496136.html
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в мире, иран, ближний восток, сша, али хаменеи, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, b-52
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Али Хаменеи, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, B-52
Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока
CENTCOM: американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока