https://ria.ru/20241103/b-52-1981641665.html

Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока

Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока - РИА Новости, 03.11.2024

Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока

Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока, сообщает Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T04:43

2024-11-03T04:43

2024-11-03T04:43

в мире

иран

ближний восток

сша

али хаменеи

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

b-52

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Американские бомбардировщики B-52 прибыли в регион Ближнего Востока, сообщает Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). Ранее Пентагон сообщал о том, что США дополнительно отправили на Ближний Восток эсминец, бомбардировщики и истребители. Эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, пока авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln готовится к убытию. "Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress из 5-го бомбардировочного крыла авиабазы Минот прибыли в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X. В субботу портал Axios со ссылкой на источники писал о том, что США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана. Ранее официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и "выходящий за пределы понимания" Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории. Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тель-Авив и Вашингтон обязательно получат ответ на те свои действия, которые осуществляют против Ирана и фронта сопротивления.

https://ria.ru/20241102/iran-1981496136.html

https://ria.ru/20241030/ssha-1980923869.html

иран

ближний восток

сша

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в мире, иран, ближний восток, сша, али хаменеи, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, b-52