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В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками - РИА Новости, 03.11.2024
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22:18 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/avtobus-1981734962.html
В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками
В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками - РИА Новости, 03.11.2024
В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками
Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в городе Балашове Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональной... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:18
2024-11-03T22:18
происшествия
авто
балашов
саратовская область
гибдд мвд рф
россия
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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в городе Балашове Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 20.40 (19.40 мск) у дома 13Д по улице Орджоникидзе. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей: Audi, Renault Logan, Lada Vesta, двух Lada Priora и автобуса "ПАЗ". В результате ДТП пассажир одной из Lada Priora, мужчина 2003 года рождения, доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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происшествия, авто, балашов, саратовская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Балашов, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками

В Балашове автобус столкнулся с пятью легковушками, один человек пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в городе Балашове Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 20.40 (19.40 мск) у дома 13Д по улице Орджоникидзе.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей: Audi, Renault Logan, Lada Vesta, двух Lada Priora и автобуса "ПАЗ". В результате ДТП пассажир одной из Lada Priora, мужчина 2003 года рождения, доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Движение в районе 82 км МКАД затруднено из-за массового ДТП
Вчера, 07:43
 
ПроисшествияАвтоБалашовСаратовская областьГИБДД МВД РФРоссия
 
 
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