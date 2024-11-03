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В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками
В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками - РИА Новости, 03.11.2024
В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками
Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в городе Балашове Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональной... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:18
2024-11-03T22:18
2024-11-03T22:18
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САРАТОВ, 3 ноя - РИА Новости. Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в городе Балашове Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 20.40 (19.40 мск) у дома 13Д по улице Орджоникидзе. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей: Audi, Renault Logan, Lada Vesta, двух Lada Priora и автобуса "ПАЗ". В результате ДТП пассажир одной из Lada Priora, мужчина 2003 года рождения, доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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происшествия, авто, балашов, саратовская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Балашов, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Саратовской области автобус столкнулся с пятью легковушками
В Балашове автобус столкнулся с пятью легковушками, один человек пострадал