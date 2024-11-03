Рейтинг@Mail.ru
Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 03.11.2024 (обновлено: 20:15 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/arest-1981724701.html
Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП
Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП - РИА Новости, 03.11.2024
Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T20:03
2024-11-03T20:15
происшествия
санкт-петербург
выборгский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском районе, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Следствие полагает, что не позднее 13.30 (мск - ред.) 19.10.2024 Первашов, приискав взрывчатые вещества и взрывные устройства, разметил их на трех опорах линии электропередачи, расположенной на территории Выборгского района... Санкт-Петербурга, и совершил подрыв указанных опор", – говорится в сообщении.Как уточняют в судебной пресс-службе, фигуранта задержали в субботу, он пытался скрыться и оказать сопротивление правоохранителям. Первашов не признал причастность к преступлению, но она "подтверждается представленными суду материалами".Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)."Выборгский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ... Срок меры – 19.12.2024", – заключает пресс-служба судов Петербурга.
https://ria.ru/20231022/lep-1904495279.html
санкт-петербург
выборгский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия
Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП

Суд в Петербурге отправил под стражу местного жителя по делу о подрыве опор ЛЭП

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском районе, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Следствие полагает, что не позднее 13.30 (мск - ред.) 19.10.2024 Первашов, приискав взрывчатые вещества и взрывные устройства, разметил их на трех опорах линии электропередачи, расположенной на территории Выборгского района... Санкт-Петербурга, и совершил подрыв указанных опор", – говорится в сообщении.
Как уточняют в судебной пресс-службе, фигуранта задержали в субботу, он пытался скрыться и оказать сопротивление правоохранителям. Первашов не признал причастность к преступлению, но она "подтверждается представленными суду материалами".
Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).
"Выборгский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ... Срок меры – 19.12.2024", – заключает пресс-служба судов Петербурга.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Самарской области пытались подорвать опору ЛЭП, сообщил источник
22 октября 2023, 14:43
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВыборгский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала