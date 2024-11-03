https://ria.ru/20241103/arest-1981724701.html

Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП

Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП - РИА Новости, 03.11.2024

Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T20:03

2024-11-03T20:03

2024-11-03T20:15

происшествия

санкт-петербург

выборгский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском районе, сообщила объединенная пресс-служба судов города."Следствие полагает, что не позднее 13.30 (мск - ред.) 19.10.2024 Первашов, приискав взрывчатые вещества и взрывные устройства, разметил их на трех опорах линии электропередачи, расположенной на территории Выборгского района... Санкт-Петербурга, и совершил подрыв указанных опор", – говорится в сообщении.Как уточняют в судебной пресс-службе, фигуранта задержали в субботу, он пытался скрыться и оказать сопротивление правоохранителям. Первашов не признал причастность к преступлению, но она "подтверждается представленными суду материалами".Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия)."Выборгский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ... Срок меры – 19.12.2024", – заключает пресс-служба судов Петербурга.

https://ria.ru/20231022/lep-1904495279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, выборгский район, россия