Жителя Петербурга отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП
Суд в Петербурге отправил под стражу местного жителя по делу о подрыве опор ЛЭП
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, подозреваемого в подрыве опор линии электропередачи в Выборгском районе, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
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"Следствие полагает, что не позднее 13.30 (мск - ред.) 19.10.2024 Первашов, приискав взрывчатые вещества и взрывные устройства, разметил их на трех опорах линии электропередачи, расположенной на территории Выборгского района... Санкт-Петербурга, и совершил подрыв указанных опор", – говорится в сообщении.
Как уточняют в судебной пресс-службе, фигуранта задержали в субботу, он пытался скрыться и оказать сопротивление правоохранителям. Первашов не признал причастность к преступлению, но она "подтверждается представленными суду материалами".
Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).
"Выборгский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ... Срок меры – 19.12.2024", – заключает пресс-служба судов Петербурга.
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