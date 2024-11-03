https://ria.ru/20241103/arest-1981653057.html
Смольянинов* не стал обжаловать заочный арест
Смольянинов* не стал обжаловать заочный арест - РИА Новости, 03.11.2024
Смольянинов* не стал обжаловать заочный арест
Актер Артур Смольянинов* не стал обжаловать свой заочный арест по уголовному делу о фейках об армии и возбуждение ненависти, решение вступило в законную силу,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:52
2024-11-03T08:52
2024-11-03T08:59
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Актер Артур Смольянинов* не стал обжаловать свой заочный арест по уголовному делу о фейках об армии и возбуждение ненависти, решение вступило в законную силу, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы. "Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу 2 ноября 2024 года", - сказано в карточке дела. Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* также объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, артур смольянинов
Происшествия, Москва, Россия, Артур Смольянинов
Смольянинов* не стал обжаловать заочный арест
Смольянинов не стал обжаловать заочный арест по уголовному делу о фейках
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Актер Артур Смольянинов* не стал обжаловать свой заочный арест по уголовному делу о фейках об армии и возбуждение ненависти, решение вступило в законную силу, сообщается в картотеке Басманного суда Москвы.
"Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу 2 ноября 2024 года", - сказано в карточке дела.
Басманный суд Москвы во вторник вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ
.
В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* также объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.