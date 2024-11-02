"Он хочет стрелять": в Киеве заявили об истерике Зеленского
Соскин: Зеленский в истерике требует оружия
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пока весь мир пытается убедить киевское руководство в том, что Украина проиграла в конфликте, Владимир Зеленский в истерике требует оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Зеленский как испорченный маленький ребенок топает ногами и кричит в истерике, что он хочет стрелять", — сказал он.
По словам аналитика, весь мир и даже страны Запада пытаются прямым текстом объяснить главе киевского режима, что Украина не сможет победить в конфликте и что ресурсов для ее поддержки больше нет.
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"Надо остановиться, надо подложить под себя какие-то основы, чтобы не тонуть в этой трясине. Надо опереться на тех, кто тебе дает руку на спасение", — выразил мнение эксперт.
Как отметил Соскин, народ Украины не желает поддерживать Зеленского в его стремлении продолжать военные действия.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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