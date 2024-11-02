https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981618972.html

"Он хочет стрелять": в Киеве заявили об истерике Зеленского

"Он хочет стрелять": в Киеве заявили об истерике Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024

"Он хочет стрелять": в Киеве заявили об истерике Зеленского

Пока весь мир пытается убедить киевское руководство в том, что Украина проиграла в конфликте, Владимир Зеленский в истерике требует оружия, заявил бывший... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T21:31

2024-11-02T21:31

2024-11-02T21:31

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пока весь мир пытается убедить киевское руководство в том, что Украина проиграла в конфликте, Владимир Зеленский в истерике требует оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Зеленский как испорченный маленький ребенок топает ногами и кричит в истерике, что он хочет стрелять", — сказал он.По словам аналитика, весь мир и даже страны Запада пытаются прямым текстом объяснить главе киевского режима, что Украина не сможет победить в конфликте и что ресурсов для ее поддержки больше нет."Надо остановиться, надо подложить под себя какие-то основы, чтобы не тонуть в этой трясине. Надо опереться на тех, кто тебе дает руку на спасение", — выразил мнение эксперт.Как отметил Соскин, народ Украины не желает поддерживать Зеленского в его стремлении продолжать военные действия.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241102/ssha-1981595494.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины