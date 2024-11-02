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Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 02.11.2024 (обновлено: 22:18 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981615517.html
Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ
Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024
Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ
Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T20:36
2024-11-02T22:18
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
владимир путин
владимир зеленский
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников."После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США", — говорится в материале.Отмечается, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев. Кроме того, у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки, пояснил автор публикации.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981597126.html
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верховная рада украины, владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Киев, США
Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ

NYT: Зеленский измотан и обеспокоен из-за неудач ВСУ на фронте

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США", — говорится в материале.
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Отмечается, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев. Кроме того, у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки, пояснил автор публикации.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаКиевСША
 
 
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