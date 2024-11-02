https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981615517.html

Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ

Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 02.11.2024

Стало известно о состоянии Зеленского из-за провалов ВСУ

Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:36

2024-11-02T20:36

2024-11-02T22:18

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядит вымотанным после поражений украинских войск на фронте, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников."После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США", — говорится в материале.Отмечается, что президентские выборы в США и их неопределенный исход оказывают сильное давление на украинцев. Кроме того, у них падает моральный дух из-за натиска российских войск на передовой и страха прекращения западной поддержки, пояснил автор публикации.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981597126.html

https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981546675.html

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верховная рада украины, владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина, киев, сша