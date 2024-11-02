https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html

В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта - РИА Новости, 02.11.2024

В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому в Telegram-канале после его слов об окончании конфликта на Украине. "В интервью... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:25

2024-11-02T10:25

2024-11-02T14:58

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому в Telegram-канале после его слов об окончании конфликта на Украине. "В интервью южнокорейским медиа Величайший с апломбом заявил, что, если Трамп захочет остановить войну — у него не получится. <...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", — говорится в публикации. Позавчера Зеленский заявил, что если Трамп в случае победы захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то сегодня это невозможно. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, дональд трамп