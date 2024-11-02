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В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 02.11.2024 (обновлено: 14:58 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html
В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта
В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта - РИА Новости, 02.11.2024
В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта
Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому в Telegram-канале после его слов об окончании конфликта на Украине. "В интервью... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:25
2024-11-02T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому в Telegram-канале после его слов об окончании конфликта на Украине. "В интервью южнокорейским медиа Величайший с апломбом заявил, что, если Трамп захочет остановить войну — у него не получится. &lt;...&gt; Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", — говорится в публикации. Позавчера Зеленский заявил, что если Трамп в случае победы захочет заставить Украину отдать все, чтобы договориться с Россией, то сегодня это невозможно. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981470121.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия, Дональд Трамп
В Киеве обратились к Зеленскому после его слов об окончании конфликта

Депутат Рады Дубинский обратился к Зеленскому после слов об окончании конфликта

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к Владимиру Зеленскому в Telegram-канале после его слов об окончании конфликта на Украине.

"В интервью южнокорейским медиа Величайший с апломбом заявил, что, если Трамп захочет остановить войну — у него не получится. <...> Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го", — говорится в публикации.
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Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
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