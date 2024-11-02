https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981462564.html

"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского

"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024

"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского

Владимир Зеленский ведет себя цинично, публично обижаясь на слив информации о секретном пункте его "плана победы", написал кипрский журналист Алекс Христофору в РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:35

2024-11-02T06:35

2024-11-02T14:51

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя цинично, публично обижаясь на слив информации о секретном пункте его "плана победы", написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х, добавив, что это не удивительно для паникера.Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила ранее, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".Журналист напомнил Зеленскому о его некрасивом поступке, когда несколько недель назад он обнародовал подробности своего конфиденциального разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором глава киевского режима в ультимативной форме заявил республиканцу, что либо Украина вступит в НАТО, либо обзаведется собственным ядерным оружием."Что посеешь, то и пожнешь", — отметил Христофору.Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти США воздержаться от поставок ракет большой дальности "Томагавк" Украине. По его словам, такой шаг Зеленского скорее спровоцирует мировую войну. Однако в случае поставок этих ракет они будут признаны приоритетной целью для уничтожения, добавил депутат.

https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сво, оружие