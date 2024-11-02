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"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 02.11.2024 (обновлено: 14:51 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981462564.html
"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского
"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024
"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского
Владимир Зеленский ведет себя цинично, публично обижаясь на слив информации о секретном пункте его "плана победы", написал кипрский журналист Алекс Христофору в РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T06:35
2024-11-02T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
сво
оружие
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя цинично, публично обижаясь на слив информации о секретном пункте его "плана победы", написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х, добавив, что это не удивительно для паникера.Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила ранее, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".Журналист напомнил Зеленскому о его некрасивом поступке, когда несколько недель назад он обнародовал подробности своего конфиденциального разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором глава киевского режима в ультимативной форме заявил республиканцу, что либо Украина вступит в НАТО, либо обзаведется собственным ядерным оружием."Что посеешь, то и пожнешь", — отметил Христофору.Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти США воздержаться от поставок ракет большой дальности "Томагавк" Украине. По его словам, такой шаг Зеленского скорее спровоцирует мировую войну. Однако в случае поставок этих ракет они будут признаны приоритетной целью для уничтожения, добавил депутат.
https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сво, оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, СВО, Оружие
"В панике". На Западе одной фразой отреагировали на выходку Зеленского

Христофору: Зеленский ведет себя цинично, обижаясь на слив секретного пункта

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя цинично, публично обижаясь на слив информации о секретном пункте его "плана победы", написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х, добавив, что это не удивительно для паникера.
Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила ранее, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".
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Журналист напомнил Зеленскому о его некрасивом поступке, когда несколько недель назад он обнародовал подробности своего конфиденциального разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором глава киевского режима в ультимативной форме заявил республиканцу, что либо Украина вступит в НАТО, либо обзаведется собственным ядерным оружием.
«
"Что посеешь, то и пожнешь", — отметил Христофору.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал власти США воздержаться от поставок ракет большой дальности "Томагавк" Украине. По его словам, такой шаг Зеленского скорее спровоцирует мировую войну. Однако в случае поставок этих ракет они будут признаны приоритетной целью для уничтожения, добавил депутат.
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В США раскрыли, о чем Харрис предупреждала Зеленского перед началом СВО
Вчера, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСВООружие
 
 
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