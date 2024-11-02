https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981461185.html

"Хочет смерти". Американский офицер жестко ответил на требование Зеленского

"Хочет смерти". Американский офицер жестко ответил на требование Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024

"Хочет смерти". Американский офицер жестко ответил на требование Зеленского

Требование Владимира Зеленского о поставке американских крылатых ракет "Томагавк" совершенно невыполнимо и связано с его безумными иллюзиями по поводу... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T06:10

2024-11-02T06:10

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Требование Владимира Зеленского о поставке американских крылатых ракет "Томагавк" совершенно невыполнимо и связано с его безумными иллюзиями по поводу американских элит, считает бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Очевидно, что Зеленский <...> хочет смерти для себя и своей страны, потому что именно это их и ждет", — выразил мнение офицер.По мнению Макгрегора, Вашингтон не захочет иметь дело с опасными последствиями таких поставок исключительно по прихоти главы киевского режима. Американское руководство прекрасно понимает риски прямой конфронтации с Россией, отметил он."Этот человек либо бредит, либо просто блестящий актер. <...> Вряд ли в Вашингтоне сидят, как он считает, сумасшедшие, — они собрались, скорее, в Киеве", — заключил полковник в отставке.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк". При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального".

https://ria.ru/20241102/tomagavk-1981452529.html

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981268233.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, оружие, крылатые ракеты