https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981268233.html

"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского

"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024

"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского

Читатели американского журнала Newsweek посмеялись над реакцией Владимира Зеленского на утечку засекреченного пункта его "плана победы" о поставках крылатых... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T01:00

2024-11-02T01:00

2024-11-02T01:48

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek посмеялись над реакцией Владимира Зеленского на утечку засекреченного пункта его "плана победы" о поставках крылатых ракет Tomahawk.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk. Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обратил внимание на публикацию, обвинив США в пренебрежении конфиденциальностью в отношениях с Киевом."Зеленский с просьбой о "Томагавках" как бездомный в пятизвездочном ресторане, который требует у официанта подать ему Grey Poupon (марка дижонской горчицы. — Прим.ред.)", — заметил Luke K."Этот коррумпированный клоун-диктатор теперь читает лекции НАТО и США", — возмутился DumpXiden."Я не думаю, что поставлять Украине "Томагавки" хорошая идея. Мы хотим, чтобы Россия дала такое же (оружие. — Прим. ред.) Кубе?" — выразил мнение Eddi Haskell."Мы слили эти детали намеренно, потому что никогда бы их не реализовали. Это наш способ донести Зеленскому, чтобы он перестал просить", — предположил Ryan Mercer."Зеля-юморист делает выговор Белому дому! Попрошайки нынче привередливые", — сыронизировал Mike De Bruxelles.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20241101/signal-1981257432.html

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