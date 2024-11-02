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"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:00 02.11.2024 (обновлено: 01:48 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981268233.html
"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского
"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского - РИА Новости, 02.11.2024
"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского
Читатели американского журнала Newsweek посмеялись над реакцией Владимира Зеленского на утечку засекреченного пункта его "плана победы" о поставках крылатых... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T01:00
2024-11-02T01:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
министерство обороны сша
оружие
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek посмеялись над реакцией Владимира Зеленского на утечку засекреченного пункта его "плана победы" о поставках крылатых ракет Tomahawk.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk. Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обратил внимание на публикацию, обвинив США в пренебрежении конфиденциальностью в отношениях с Киевом."Зеленский с просьбой о "Томагавках" как бездомный в пятизвездочном ресторане, который требует у официанта подать ему Grey Poupon (марка дижонской горчицы. — Прим.ред.)", — заметил Luke K."Этот коррумпированный клоун-диктатор теперь читает лекции НАТО и США", — возмутился DumpXiden."Я не думаю, что поставлять Украине "Томагавки" хорошая идея. Мы хотим, чтобы Россия дала такое же (оружие. — Прим. ред.) Кубе?" — выразил мнение Eddi Haskell."Мы слили эти детали намеренно, потому что никогда бы их не реализовали. Это наш способ донести Зеленскому, чтобы он перестал просить", — предположил Ryan Mercer."Зеля-юморист делает выговор Белому дому! Попрошайки нынче привередливые", — сыронизировал Mike De Bruxelles.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Оружие

"Бездомный в ресторане". Американцы посмеялись над истерикой Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek посмеялись над реакцией Владимира Зеленского на утечку засекреченного пункта его "плана победы" о поставках крылатых ракет Tomahawk.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что пункт так называемого плана "победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности Tomahawk. Издание отметило, что это эта просьба абсолютно невыполнима. Позднее Зеленский обратил внимание на публикацию, обвинив США в пренебрежении конфиденциальностью в отношениях с Киевом.
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"Зеленский с просьбой о "Томагавках" как бездомный в пятизвездочном ресторане, который требует у официанта подать ему Grey Poupon (марка дижонской горчицы. — Прим.ред.)", — заметил Luke K.
"Этот коррумпированный клоун-диктатор теперь читает лекции НАТО и США", — возмутился DumpXiden.
"Я не думаю, что поставлять Украине "Томагавки" хорошая идея. Мы хотим, чтобы Россия дала такое же (оружие. — Прим. ред.) Кубе?" — выразил мнение Eddi Haskell.
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"Мы слили эти детали намеренно, потому что никогда бы их не реализовали. Это наш способ донести Зеленскому, чтобы он перестал просить", — предположил Ryan Mercer.
"Зеля-юморист делает выговор Белому дому! Попрошайки нынче привередливые", — сыронизировал Mike De Bruxelles.
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАОружие
 
 
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