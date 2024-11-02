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Новое здание пожарной части открылось в Тверской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:42 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/zdanie-1981507132.html
Новое здание пожарной части открылось в Тверской области
Новое здание пожарной части открылось в Тверской области - РИА Новости, 02.11.2024
Новое здание пожарной части открылось в Тверской области
Новое здание пожарно-спасательной части №5 Главного управления МЧС России по Тверской области открылось в субботу возле села Тургиново Калининского округа,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:42
2024-11-02T12:42
тверская область
россия
александр куренков (мчс)
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Новое здание пожарно-спасательной части №5 Главного управления МЧС России по Тверской области открылось в субботу возле села Тургиново Калининского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественном мероприятии приняли участие глава МЧС России Александр Куренков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник регионального управления МЧС Арсен Григорян, сотрудники ведомства. Глава МЧС России поблагодарил губернатора за развитие инфраструктуры пожарной службы в регионе. "Открытие такого современного депо является для нас этапом по укреплению противопожарной защиты тверского региона и важным шагом в развитии сельских территорий. &lt; …&gt;Благодаря формированию целого комплекса новой социальной инфраструктуры Тургиново становится образцовым поселением, примером развития для малых населенных пунктов Тверской области", - цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор отдельно поблагодарил пожарных и спасателей тверского региона, всей страны, которые всегда первыми приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях. Примером самоотверженности и высокого профессионализма глава региона назвал работу тверских спасателей в Торопецком округе в ходе ликвидации последствий атаки БПЛА. Спасателям Верхневолжья передана новая, современная спецтехника: 20 автомобилей пожарной первой помощи и пожарная автоцистерна для доставки воды к месту возгорания. "Ввод в эксплуатацию этого современного объекта, оснащенного по последнему слову техники, безусловно, будет способствовать повышению эффективности защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций, а главное, спасению человеческих жизней", - сказал Куренков, его слова приводятся на сайте МЧС России. Глава МЧС вручил специалистам Верхневолжья награды за отвагу, самоотверженность, высокое профессиональное мастерство. После торжественной церемонии Куренков и Руденя осмотрели комплекс депо. Его площадь превышает 1,3 тысячи квадратных метров. Все служебные помещения оборудованы для комфортного несения службы. Кроме того, на территории создана спортивная площадка с учебно-тренировочной башней и скалодромом. Здесь бойцы будут отрабатывать нормативы пожарно-строевой подготовки и соревноваться в пожарно-спасательном мастерстве. На контроле 40 сотрудников части безопасность 144 населенных пунктов с 11-тысячным населением, 12 социально значимых объектов. Куренков и Руденя осмотрели в Тургиново также новый офис МФЦ, региональный центр образования и ледовый комплекс – в субботу здесь состоялся хоккейный матч между командами Тверичи-ЮХЛ и ТКХ-Патриот.
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россия, александр куренков (мчс), игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
Тверская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область

Новое здание пожарной части открылось в Тверской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиНовое здание пожарной части открылось в Тверской области
Новое здание пожарной части открылось в Тверской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Новое здание пожарной части открылось в Тверской области
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Новое здание пожарно-спасательной части №5 Главного управления МЧС России по Тверской области открылось в субботу возле села Тургиново Калининского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В торжественном мероприятии приняли участие глава МЧС России Александр Куренков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, начальник регионального управления МЧС Арсен Григорян, сотрудники ведомства.
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Глава МЧС России поблагодарил губернатора за развитие инфраструктуры пожарной службы в регионе.
"Открытие такого современного депо является для нас этапом по укреплению противопожарной защиты тверского региона и важным шагом в развитии сельских территорий. < …>Благодаря формированию целого комплекса новой социальной инфраструктуры Тургиново становится образцовым поселением, примером развития для малых населенных пунктов Тверской области", - цитирует пресс-служба Руденю.
Губернатор отдельно поблагодарил пожарных и спасателей тверского региона, всей страны, которые всегда первыми приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях. Примером самоотверженности и высокого профессионализма глава региона назвал работу тверских спасателей в Торопецком округе в ходе ликвидации последствий атаки БПЛА.
Спасателям Верхневолжья передана новая, современная спецтехника: 20 автомобилей пожарной первой помощи и пожарная автоцистерна для доставки воды к месту возгорания.
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"Ввод в эксплуатацию этого современного объекта, оснащенного по последнему слову техники, безусловно, будет способствовать повышению эффективности защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций, а главное, спасению человеческих жизней", - сказал Куренков, его слова приводятся на сайте МЧС России.
Глава МЧС вручил специалистам Верхневолжья награды за отвагу, самоотверженность, высокое профессиональное мастерство.
После торжественной церемонии Куренков и Руденя осмотрели комплекс депо. Его площадь превышает 1,3 тысячи квадратных метров. Все служебные помещения оборудованы для комфортного несения службы. Кроме того, на территории создана спортивная площадка с учебно-тренировочной башней и скалодромом. Здесь бойцы будут отрабатывать нормативы пожарно-строевой подготовки и соревноваться в пожарно-спасательном мастерстве. На контроле 40 сотрудников части безопасность 144 населенных пунктов с 11-тысячным населением, 12 социально значимых объектов.
Куренков и Руденя осмотрели в Тургиново также новый офис МФЦ, региональный центр образования и ледовый комплекс – в субботу здесь состоялся хоккейный матч между командами Тверичи-ЮХЛ и ТКХ-Патриот.
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Тверская областьРоссияАлександр Куренков (МЧС)Игорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская область
 
 
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