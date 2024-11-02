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"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 02.11.2024 (обновлено: 21:32 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zapad-1981553909.html
"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск
"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск - РИА Новости, 02.11.2024
"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск
Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:19
2024-11-02T21:32
специальная военная операция на украине
безопасность
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киев
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, которое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции", — отметил он.По словам аналитика, исключением можно назвать лишь первые месяцы СВО.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.Сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.
https://ria.ru/20241102/ssha-1981595494.html
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безопасность, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск

Меркурис: российские войска совершили крупнейший прорыв с самого начала СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube.
"Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, которое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции", — отметил он.
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По словам аналитика, исключением можно назвать лишь первые месяцы СВО.
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В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
Сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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