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"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск
"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск - РИА Новости, 02.11.2024
"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск
Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T15:19
2024-11-02T15:19
2024-11-02T21:32
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, которое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции", — отметил он.По словам аналитика, исключением можно назвать лишь первые месяцы СВО.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.Сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.
https://ria.ru/20241102/ssha-1981595494.html
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"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск
Меркурис: российские войска совершили крупнейший прорыв с самого начала СВО