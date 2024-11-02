https://ria.ru/20241102/zapad-1981553909.html

"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск

"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск - РИА Новости, 02.11.2024

"Это невозможно": на Западе заявили о крупнейшем прорыве российских войск

Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T15:19

2024-11-02T15:19

2024-11-02T21:32

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Продвижение российских войск в октябре стало крупнейшим с начала СВО, заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube."Если говорить о территории, то в октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, которое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции", — отметил он.По словам аналитика, исключением можно назвать лишь первые месяцы СВО.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. На следующий день подразделения группировки "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР, а накануне — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.Сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.

https://ria.ru/20241102/ssha-1981595494.html

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безопасность, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф