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Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
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13:25 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/zapad-1981518232.html
Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев
Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев
Запад считает, что может дружить со всеми против России, это дает ей право дружить с другими странами против западного мира, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:25
2024-11-02T13:25
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад считает, что может дружить со всеми против России, это дает ей право дружить с другими странами против западного мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Западный мир считает, что он может дружить со всеми против России, но это дает нам право дружить с другими странами против западного мира. Это совершенно нормально. Сколько бы они ни говорили, что вот это нехорошие какие-то государства, наши государства хорошие - это все болтовня, россказни это все", - сказал Медведев в интервью RT.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев

Медведев: Запад считает, что может дружить со всеми против России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад считает, что может дружить со всеми против России, это дает ей право дружить с другими странами против западного мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Западный мир считает, что он может дружить со всеми против России, но это дает нам право дружить с другими странами против западного мира. Это совершенно нормально. Сколько бы они ни говорили, что вот это нехорошие какие-то государства, наши государства хорошие - это все болтовня, россказни это все", - сказал Медведев в интервью RT.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Запад продолжит выделять деньги Киеву, заявил Медведев
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