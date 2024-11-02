https://ria.ru/20241102/zapad-1981518232.html

Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев

Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024

Запад считает, что может дружить со всеми против России, заявил Медведев

Запад считает, что может дружить со всеми против России, это дает ей право дружить с другими странами против западного мира, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T13:25

2024-11-02T13:25

2024-11-02T13:25

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад считает, что может дружить со всеми против России, это дает ей право дружить с другими странами против западного мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Западный мир считает, что он может дружить со всеми против России, но это дает нам право дружить с другими странами против западного мира. Это совершенно нормально. Сколько бы они ни говорили, что вот это нехорошие какие-то государства, наши государства хорошие - это все болтовня, россказни это все", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981515119.html

россия

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2024

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россия, дмитрий медведев