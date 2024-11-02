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Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
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11:35 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/zapad-1981493856.html
Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев
Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024
Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев
Запад снабжает Киев дополнительными деньгами, чтобы украинский конфликт продолжался, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T11:35
2024-11-02T11:35
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россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад снабжает Киев дополнительными деньгами, чтобы украинский конфликт продолжался, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Запад идет на это, снабжает их дополнительными деньгами. Только для того, чтобы этот конфликт продолжить", - сказал Медведев в интервью RT.
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киев, россия, дмитрий медведев, в мире
Киев, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев

Медведев: Запад снабжает Киев дополнительными деньгами для продолжения конфликта

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад снабжает Киев дополнительными деньгами, чтобы украинский конфликт продолжался, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Запад идет на это, снабжает их дополнительными деньгами. Только для того, чтобы этот конфликт продолжить", - сказал Медведев в интервью RT.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Медведев рассказал, что произойдет после поражения Киева
10 июля, 11:07
 
КиевРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
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