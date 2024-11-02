https://ria.ru/20241102/zapad-1981493856.html

Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев

Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев - РИА Новости, 02.11.2024

Запад снабжает Киев деньгами для продолжения конфликта, заявил Медведев

Запад снабжает Киев дополнительными деньгами, чтобы украинский конфликт продолжался, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T11:35

2024-11-02T11:35

2024-11-02T11:35

киев

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад снабжает Киев дополнительными деньгами, чтобы украинский конфликт продолжался, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Запад идет на это, снабжает их дополнительными деньгами. Только для того, чтобы этот конфликт продолжить", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20240710/medvedev-1958692120.html

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киев, россия, дмитрий медведев, в мире