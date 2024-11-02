https://ria.ru/20241102/zapad-1981466727.html

Патрушев: Запад хочет обеспечить долгосрочное присутствие в Черном море

Патрушев: Запад хочет обеспечить долгосрочное присутствие в Черном море - РИА Новости, 02.11.2024

Патрушев: Запад хочет обеспечить долгосрочное присутствие в Черном море

Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России, заявил помощник... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:03

2024-11-02T08:03

2024-11-02T08:21

россия

сша

черное море

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев."Исторические факты свидетельствуют о том, что оттеснение России от черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач", - сказал Патрушев на совещании с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе своей рабочей поездки в Крым. "Вот и сегодня коллективный Запад во главе с США вынашивает планы по установлению в Чёрном море и по его периметру собственного долгосрочного присутствия в ущерб законным интересам нашей страны", - отметил помощник президента.

https://ria.ru/20241101/more-1981275908.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, черное море, николай патрушев, в мире