https://ria.ru/20241102/zakharova-1981600782.html

МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным

МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным - РИА Новости, 02.11.2024

МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью и небылицами слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва якобы отказывает... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:48

2024-11-02T18:48

2024-11-02T18:49

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мария захарова

андрей сибига

мария львова-белова

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью и небылицами слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским военнопленным и гражданским заложникам. "Это же та же самая ложь. Ему надо было в Монреаль съездить, себя каким-то образом заявить, с чем можно было приехать. Вот они набрали небылиц, в методички сформировали и начали рассказывать", - сказала Захарова на брифинге по теме украинских военнопленных, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Он также утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.

https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html

https://ria.ru/20241102/moskalkova--1981596847.html

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