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МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 02.11.2024 (обновлено: 18:49 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981600782.html
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным - РИА Новости, 02.11.2024
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью и небылицами слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва якобы отказывает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:48
2024-11-02T18:49
россия
украина
москва
мария захарова
андрей сибига
мария львова-белова
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью и небылицами слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским военнопленным и гражданским заложникам. "Это же та же самая ложь. Ему надо было в Монреаль съездить, себя каким-то образом заявить, с чем можно было приехать. Вот они набрали небылиц, в методички сформировали и начали рассказывать", - сказала Захарова на брифинге по теме украинских военнопленных, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Он также утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html
https://ria.ru/20241102/moskalkova--1981596847.html
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россия, украина, москва, мария захарова, андрей сибига, мария львова-белова
Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Андрей Сибига, Мария Львова-Белова, Специальная военная операция на Украине
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным

Захарова назвала ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью и небылицами слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским военнопленным и гражданским заложникам.
"Это же та же самая ложь. Ему надо было в Монреаль съездить, себя каким-то образом заявить, с чем можно было приехать. Вот они набрали небылиц, в методички сформировали и начали рассказывать", - сказала Захарова на брифинге по теме украинских военнопленных, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинские военнопленные во время обмена - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД
Вчера, 17:48
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Он также утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Москалькова призвала Украину ускорить обмены пленными
Вчера, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваАндрей СибигаМария Львова-Белова
 
 
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