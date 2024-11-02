https://ria.ru/20241102/zakharova-1981600782.html
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным - РИА Новости, 02.11.2024
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью и небылицами слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва якобы отказывает... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:48
2024-11-02T18:48
2024-11-02T18:49
россия
украина
москва
мария захарова
андрей сибига
мария львова-белова
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью и небылицами слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским военнопленным и гражданским заложникам. "Это же та же самая ложь. Ему надо было в Монреаль съездить, себя каким-то образом заявить, с чем можно было приехать. Вот они набрали небылиц, в методички сформировали и начали рассказывать", - сказала Захарова на брифинге по теме украинских военнопленных, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с властями РФ в рамках Женевских конвенций, не уточнив, что это за страна. Он также утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и с Украины с семьями. В рамках этого процесса детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html
https://ria.ru/20241102/moskalkova--1981596847.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31c05afa6e9fc30dec5cb1406ccb46f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, мария захарова, андрей сибига, мария львова-белова
Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Андрей Сибига, Мария Львова-Белова, Специальная военная операция на Украине
МИД назвал ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным
Захарова назвала ложью слова Сибиги об отказе России медикам в доступе к пленным