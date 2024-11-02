https://ria.ru/20241102/svo-1981599090.html

Спецоперация, 2 ноября: ВС России освободили два населенных пункта

Спецоперация, 2 ноября: ВС России освободили два населенных пункта - РИА Новости, 02.11.2024

Спецоперация, 2 ноября: ВС России освободили два населенных пункта

Группировки российских Вооружённых сил "Запад" и "Центр" освободили Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в ДНР, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:33

2024-11-02T18:33

2024-11-02T19:08

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дмитрий медведев

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евросоюз

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Группировки российских Вооружённых сил "Запад" и "Центр" освободили Першотравневое в Харьковской области и Кураховку в ДНР, следует из сводки Минобороны.Всего ВСУ за прошедшие сутки в результате нанесенного российскими группировками поражения и отраженных ими восьми контратак потеряли до 2045 военнослужащих.Кроме того:Неудавшиеся атакиКак говорится в отдельной сводке по Курской области, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили четыре контратаки и сорвали попытки атак.Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 бригад в курском приграничье и удары по районам сосредоточения в Сумской области, а также резервам семи бригад.За сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, бронемашину, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29,1 тысячи военнослужащих.Дорога в адЗампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT рассказал, что Киев возглавляет нелегитимное лицо, представляющее узурпаторов власти, а новые руководители страны первым делом "будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной", а также объявят решения Владимира Зеленского незаконными.По словам Медведева, Запад снабжает Украину дополнительными деньгами, чтобы конфликт продолжался с целью максимально ослабить Россию. При этом он подчеркнул, что оба кандидата в президенты США, как Камала Харрис, так и Дональд Трамп, должны понимать, что подливание масла в огонь украинского конфликта — это дорога в ад.Кроме того, он указал на ошибку американских властей, думающих, что Москва никогда не перейдет определенной черты в вопросе использования ядерного оружия. Штаты, по его словам, ведут уже не прокси, а самую настоящую войну против России, а обязательство каждого руководителя ядерной страны — защищать ее до последнего.Обречены на провалПредставительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в субботу обстреляли Горловку, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров.Чем дольше Киев срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима, заявил глава МИД России Сергей Лавров на XVI Ассамблее Русского мира. По его словам, если бы в феврале 2014 года выполнили все договоренности, то в составе Украины остался бы и Крым, а Донбасс продолжил нахождение в этой стране, если бы Киев выполнил договоренности в феврале 2015 года.Кроме того, Лавров отметил, что большинство стран Запада сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца, стремясь нанести России стратегическое поражение на поле боя. Новый "крестовый поход" против Москвы обречен на провал, предупредил он.Может попроситьБывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском молодежном форуме по безопасности заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США может попросить президента России Владимира Путина до 20 января вывести войска с Украины.Политолог-американист Константин Блохин рассказал РИА Новости, что скорее всего, Волкер подразумевал, что Трамп предложит что-то взамен, в противном случае такое обращение будет просто глупостью.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны ЕС. По его словам, как раз Запад поставил цель задушить Минск и Москву и ищет для этого причины.Неожиданное освобождениеРоссийские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал российским войскам и два года передавал координаты украинских военных объектов. Свою первую пресс-конференцию он дал в международной медиагруппе "Россия сегодня".По его словам, украинцы страдают от постоянного предательства и понимают это, а Россия в любом случае победит. Американец рассказал, что США на Украине борются против всего мира и своих граждан, а конфликт закончится, когда Штаты решат, что им не выгодно поддерживать Киев. Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но скрывают это, а в отношении киевских властей нужно организовать трибунал и судить, как немецких военных преступников уверен Мартиндейл.Кроме того, он заявил, что не хочет возвращаться на родину и хотел бы получить гражданство России.Баллистические и крылатыеВ субботу в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу, в Киеве она звучала три раза. Украинские СМИ и официальные лица сообщали о неоднократных взрывах в столице, в Черкасской области, занятом ВСУ Херсоне, а также о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров* заявил, что страна планирует начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025-го года.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у его сограждан в России появится "страна-покровитель", которая планирует взаимодействовать с Москвой в рамках Женевских конвенций. Он не уточнил, что это за страна, но утверждает, что в России находятся тысячи украинских военнопленных и якобы "насильственно депортированных" детей.Депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинского ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html

https://ria.ru/20241102/martindeyl-1981519870.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20241102/svo-1981579306.html

https://ria.ru/20241102/syrskiy-1981556587.html

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россия, дональд трамп, украина, сша, дмитрий медведев, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины