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Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 02.11.2024 (обновлено: 18:41 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html
Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД
Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД - РИА Новости, 02.11.2024
Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД
Россия предлагала Украине забрать 935 военнопленных, но киевский режим согласился лишь на 279, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:48
2024-11-02T18:41
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
мария захарова
в мире
москва
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия предлагала Украине забрать 935 военнопленных, но киевский режим согласился лишь на 279, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."В этом году Министерство обороны передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. &lt;...&gt; Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе — подчеркну, своих собственных граждан? Только 279", — сказала она. Остальными, подчеркнула дипломат, Украина побрезговала. Кроме того, в последнее время киевские власти саботируют процесс обмена пленными."Они сосредоточились исключительно на обмене боевиками. Их интересуют те подразделения и военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические", — указала Захарова.При этом киевский режим создает видимость международных усилий по теме возвращения военнопленных."Это все политический перфоманс, все это нужно, потому что на Украине начинаются общественные волнения, люди задают вопросы: где те, которые должны были быть обменяны", — пояснила представитель МИД.Она также назвала враньем сообщения о том, что Россия якобы отказывается обменивать украинских морских пехотинцев. По словам дипломата, Москва не раз предлагала включить в списки большое количество морпехов. "Вот, пожалуйста: 36-я отдельная бригада морской пехоты. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 году. Уверена, что родственники этих людей понятия не имеют, что их близких &lt;...&gt; к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут", — сказала Захарова.В заключение представитель МИД отметила, что Москва никогда не выступала против диалога по вопросу обмена пленными, добавив, что российская позиция по этой теме неизменна и широко известна, в том числе на Украине.
https://ria.ru/20241102/obmen-1981585854.html
https://ria.ru/20241102/plennye-1981597927.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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россия, киев, украина, мария захарова, в мире, москва
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, В мире, Москва
Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД

Захарова: Киев забрал только 279 из 935 военнопленных, предложенных МО РФ

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинские военнопленные во время обмена
Украинские военнопленные во время обмена - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военнопленные во время обмена. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия предлагала Украине забрать 935 военнопленных, но киевский режим согласился лишь на 279, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"В этом году Министерство обороны передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. <...> Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе — подчеркну, своих собственных граждан? Только 279", — сказала она.
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Остальными, подчеркнула дипломат, Украина побрезговала. Кроме того, в последнее время киевские власти саботируют процесс обмена пленными.
"Они сосредоточились исключительно на обмене боевиками. Их интересуют те подразделения и военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические", — указала Захарова.
При этом киевский режим создает видимость международных усилий по теме возвращения военнопленных.
"Это все политический перфоманс, все это нужно, потому что на Украине начинаются общественные волнения, люди задают вопросы: где те, которые должны были быть обменяны", — пояснила представитель МИД.
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Она также назвала враньем сообщения о том, что Россия якобы отказывается обменивать украинских морских пехотинцев. По словам дипломата, Москва не раз предлагала включить в списки большое количество морпехов.
"Вот, пожалуйста: 36-я отдельная бригада морской пехоты. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 году. Уверена, что родственники этих людей понятия не имеют, что их близких <...> к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут", — сказала Захарова.
В заключение представитель МИД отметила, что Москва никогда не выступала против диалога по вопросу обмена пленными, добавив, что российская позиция по этой теме неизменна и широко известна, в том числе на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаМария ЗахароваВ миреМосква
 
 
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