https://ria.ru/20241102/zakharova-1981590902.html

Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД

Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД - РИА Новости, 02.11.2024

Киев согласился забрать только 279 из 935 военнопленных, сообщили в МИД

Россия предлагала Украине забрать 935 военнопленных, но киевский режим согласился лишь на 279, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:48

2024-11-02T17:48

2024-11-02T18:41

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия предлагала Украине забрать 935 военнопленных, но киевский режим согласился лишь на 279, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."В этом году Министерство обороны передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. <...> Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе — подчеркну, своих собственных граждан? Только 279", — сказала она. Остальными, подчеркнула дипломат, Украина побрезговала. Кроме того, в последнее время киевские власти саботируют процесс обмена пленными."Они сосредоточились исключительно на обмене боевиками. Их интересуют те подразделения и военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические", — указала Захарова.При этом киевский режим создает видимость международных усилий по теме возвращения военнопленных."Это все политический перфоманс, все это нужно, потому что на Украине начинаются общественные волнения, люди задают вопросы: где те, которые должны были быть обменяны", — пояснила представитель МИД.Она также назвала враньем сообщения о том, что Россия якобы отказывается обменивать украинских морских пехотинцев. По словам дипломата, Москва не раз предлагала включить в списки большое количество морпехов. "Вот, пожалуйста: 36-я отдельная бригада морской пехоты. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 году. Уверена, что родственники этих людей понятия не имеют, что их близких <...> к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут", — сказала Захарова.В заключение представитель МИД отметила, что Москва никогда не выступала против диалога по вопросу обмена пленными, добавив, что российская позиция по этой теме неизменна и широко известна, в том числе на Украине.

https://ria.ru/20241102/obmen-1981585854.html

https://ria.ru/20241102/plennye-1981597927.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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