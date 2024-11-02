https://ria.ru/20241102/yurkov-1981601227.html

Умер бывший главный редактор "Российской газеты" Анатолий Юрков

Умер бывший главный редактор "Российской газеты" Анатолий Юрков - РИА Новости, 02.11.2024

Умер бывший главный редактор "Российской газеты" Анатолий Юрков

Скончался легендарный журналист, бывший главный редактор "Российской газеты" Анатолий Юрков, сообщил РИА Новости главный редактор РГ Владимир Фронин. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:50

2024-11-02T18:50

2024-11-02T18:56

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россия

анатолий юрков

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скончался легендарный журналист, бывший главный редактор "Российской газеты" Анатолий Юрков, сообщил РИА Новости главный редактор РГ Владимир Фронин. "Четвертого марта Анатолию Петровичу исполнилось бы 90 лет. У него была очень яркая журналистская биография, открылся талант его в "Комсомольской правде", где он был легендарным редактором отдела рабочей молодежи, это были замечательные годы. Он писал и о строительстве "КамАЗа", и о Байкало-Амурской магистрали, и об освоении нефтегазовых месторождений. Должен сказать, что Анатолий Петрович - легендарный журналист, в том смысле, что он продолжатель традиции советской журналистики, той журналистики, которая была ответственной, которая была близка и понятна читателю", - сообщил Фронин. По его словам, Юрков был главным редактором "Рабочей трибуны", был ответственным секретарем в газете "Труд". В 1995 году он пришел в редакцию "Российской газеты" и стал главным редактором. "Должен сказать, что за пять лет, когда он возглавлял "Российскую газету", удалось сделать эту газету популярной, очень близкой читателю. Это был не просто сухой официальный листок, это была интересная журналистика, это была газета, которая защищала, прежде всего человека, читателя и помогала ему ориентироваться в жизни", - уточняет Фронин. Главред "Российской газеты" вспоминает, как в 2000 году сгорела маленькая сельская школа в Костромской области. Тогда Юрков выпустил первую полосу с заголовком "Сгорела школа" и объявил сбор денег на ее строительство. Читатели собрали и построили эту школу. Спустя время из школы пришло письмо, в котором благодарили Анатолия Петровича. "Это такой маленький пример его журналистики, это была не просто журналистика, это был его поступок", - добавляет Фронин. "До самых последних дней Анатолий Петрович активно и много писал в "Российскую газету". Писал про экологию, защиту природы нашей. Это очень большая потеря для всех нас, для журналистов, и я думаю, для российской журналистики. Будем помнить и будем достойными его памяти", - заключил главный редактор РГ.

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российская газета, россия, анатолий юрков