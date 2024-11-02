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В РСХБ назвали пять стран, где россияне чаще всего используют Union Pay - РИА Новости, 02.11.2024
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04:40 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/yup-1981458797.html
В РСХБ назвали пять стран, где россияне чаще всего используют Union Pay
В РСХБ назвали пять стран, где россияне чаще всего используют Union Pay - РИА Новости, 02.11.2024
В РСХБ назвали пять стран, где россияне чаще всего используют Union Pay
Россияне за первые девять месяцев 2024 года совершили более 2,8 миллиона операций за пределами РФ по картам Union Pay Россельхозбанка в 123 странах мира,... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T04:40
2024-11-02T04:40
технологии
китай
россия
италия
россельхозбанк
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россияне за первые девять месяцев 2024 года совершили более 2,8 миллиона операций за пределами РФ по картам Union Pay Россельхозбанка в 123 странах мира, лидерами по числу операций оплаты покупок стали Италия, ОАЭ и Турция, Таиланд и Китай, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости. "За первые девять месяцев 2024 года за пределами РФ совершено более 2,8 миллиона операций по картам Union Pay в 123 странах мира. Лидирующие позиции по совершению POS-операций сохраняют Италия, ОАЭ и Турция, Таиланд и Китай", - говорится в материалах. При этом аналитики отмечают, что наибольший прирост оборотов в 2024 году по картам Union Pay Россельхозбанка фиксируется в Китае: объем операций по российским картам Union Pay вырос до 3 миллиардов рублей за 9 месяцев 2024 года. Указывается, что с начала года российскими туристами в Китае было совершено 49 тысяч безналичных операций по картам Union Pay РСХБ и проведена 271 тысяча операций по снятию наличных. "Взаимный туристический поток между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост, особенно после снятия ограничений, связанных с пандемией и возобновления безвизового режима для групповых туров. Китай активно развивает свою туристическую инфраструктуру, предлагая все больше интересных маршрутов и услуг для туристов. Число взаимных поездок туристов РФ и КНР составило более 1 миллиона по итогам первого полугодия и может достигнуть 2 миллионов к концу 2024 года. Популярными направлениями для российских туристов являются Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, а также провинции Юньнань и Сычуань", - отметила зампред правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.
https://ria.ru/20241101/banki-1981376832.html
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технологии, китай, россия, италия, россельхозбанк
Технологии, Китай, Россия, Италия, Россельхозбанк
В РСХБ назвали пять стран, где россияне чаще всего используют Union Pay

Россияне чаще всего используют Union Pay в Италии, ОАЭ, Турции, Таиланде и Китае

© Flickr / Richard Bao Логотип китайской платежной системы UnionPay
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Flickr / Richard Bao
Логотип китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россияне за первые девять месяцев 2024 года совершили более 2,8 миллиона операций за пределами РФ по картам Union Pay Россельхозбанка в 123 странах мира, лидерами по числу операций оплаты покупок стали Италия, ОАЭ и Турция, Таиланд и Китай, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости.
"За первые девять месяцев 2024 года за пределами РФ совершено более 2,8 миллиона операций по картам Union Pay в 123 странах мира. Лидирующие позиции по совершению POS-операций сохраняют Италия, ОАЭ и Турция, Таиланд и Китай", - говорится в материалах.
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При этом аналитики отмечают, что наибольший прирост оборотов в 2024 году по картам Union Pay Россельхозбанка фиксируется в Китае: объем операций по российским картам Union Pay вырос до 3 миллиардов рублей за 9 месяцев 2024 года.
Указывается, что с начала года российскими туристами в Китае было совершено 49 тысяч безналичных операций по картам Union Pay РСХБ и проведена 271 тысяча операций по снятию наличных.
"Взаимный туристический поток между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост, особенно после снятия ограничений, связанных с пандемией и возобновления безвизового режима для групповых туров. Китай активно развивает свою туристическую инфраструктуру, предлагая все больше интересных маршрутов и услуг для туристов. Число взаимных поездок туристов РФ и КНР составило более 1 миллиона по итогам первого полугодия и может достигнуть 2 миллионов к концу 2024 года. Популярными направлениями для российских туристов являются Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, а также провинции Юньнань и Сычуань", - отметила зампред правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.
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ТехнологииКитайРоссияИталияРоссельхозбанк
 
 
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