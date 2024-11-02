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В Подмосковье в ноябре проведут почти 200 продуктовых ярмарок
В Подмосковье в ноябре проведут почти 200 продуктовых ярмарок - РИА Новости, 02.11.2024
В Подмосковье в ноябре проведут почти 200 продуктовых ярмарок
На территории Московской области в ноябре 2024 года состоится почти 200 различных ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T21:11
2024-11-02T21:11
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На территории Московской области в ноябре 2024 года состоится почти 200 различных ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "В этом месяце на территории региона пройдет 193 тематические ярмарки в 42 муниципалитетах, среди которых: "Первый снег" в Звенигороде, "Ноябрьская" в Рузе, "Праздник сластен" в Черноголовке, "День матери" в Шаховской, а с 4 по 10 ноября в Клину пройдет ярмарка винодельческой продукции. На торговых площадках будут представлены фермерские товары из Подмосковья, а также товары со всей страны и ближнего зарубежья: молочная и кисломолочная продукция, мясные деликатесы, рыба, сыры и мед разных сортов, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также напитки", - говорится в сообщении. Среди товаров также можно приобрести изделия ручной работы от местных ремесленников. Отмечается, что наибольшее количество ярмарок пройдет в Щелково – 20, Красногорске – 14, Истре – 13, Одинцово и Зарайске по 10.
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