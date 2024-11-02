https://ria.ru/20241102/vzryvy-1981629258.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 02.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы прозвучали в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T23:45
2024-11-02T23:45
2024-11-02T23:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Взрывы в Киевской области", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Ранее сообщалось и о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"Страна.ua": в Киевской области прогремели взрывы