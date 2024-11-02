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Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области из-за работы ПВО
Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области из-за работы ПВО - РИА Новости, 02.11.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области из-за работы ПВО
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу вечером в Киевской области на Украине, сообщила местная областная военная администрация. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T23:20
2024-11-02T23:20
2024-11-02T23:23
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу вечером в Киевской области на Украине, сообщила местная областная военная администрация. "Киевская область! Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Киевской области звучит почти два часа. Также тревога звучит в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область, украина, житомирская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина, Житомирская область, Вооруженные силы РФ
Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области из-за работы ПВО
Военная администрация Киевской области сообщила о взрывах из-за работы ПВО