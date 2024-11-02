https://ria.ru/20241102/vzryvy-1981627733.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области из-за работы ПВО

Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области из-за работы ПВО - РИА Новости, 02.11.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Киевской области из-за работы ПВО

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу вечером в Киевской области на Украине, сообщила местная областная военная администрация. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T23:20

2024-11-02T23:20

2024-11-02T23:23

специальная военная операция на украине

киевская область

украина

житомирская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в субботу вечером в Киевской области на Украине, сообщила местная областная военная администрация. "Киевская область! Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Киевской области звучит почти два часа. Также тревога звучит в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

киевская область

украина

житомирская область

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киевская область, украина, житомирская область, вооруженные силы рф