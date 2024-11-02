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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.11.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T12:30
2024-11-02T12:30
2024-11-02T12:30
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрывы раздаются в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
"Зеркало недели": в Херсоне раздались взрывы