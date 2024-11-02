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В Черкасской области прогремела серия взрывов

В Черкасской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 02.11.2024

В Черкасской области прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в субботу утром в Черкасской области в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T10:42

2024-11-02T10:42

2024-11-02T10:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу утром в Черкасской области в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". "Взрывы в Черкасской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

черкасская область

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в мире, черкасская область, украина