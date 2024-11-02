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В Черкасской области прогремела серия взрывов
В Черкасской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 02.11.2024
В Черкасской области прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в субботу утром в Черкасской области в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T10:42
2024-11-02T10:42
2024-11-02T10:42
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу утром в Черкасской области в центральной части Украины, сообщает местное издание "Страна.ua". "Взрывы в Черкасской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина
В Черкасской области прогремела серия взрывов
"Страна.ua": в Черкасской области прогремела серия взрывов