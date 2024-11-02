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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 02.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Несколько взрывов прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T23:30
2024-11-02T23:30
2024-11-02T23:36
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве", - говорится в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
СМИ: в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги