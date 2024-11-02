https://ria.ru/20241102/vystavka-1981615068.html

В Петербурге открылась выставка в честь императрицы Марии Александровны

В Петербурге открылась выставка в честь императрицы Марии Александровны - РИА Новости, 02.11.2024

В Петербурге открылась выставка в честь императрицы Марии Александровны

Выставка "Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения" открылась в Михайловском (Инженерном) замке Государственного... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T20:36

2024-11-02T20:36

2024-11-02T21:14

культура

россия

санкт-петербург

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

государственный русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Выставка "Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения" открылась в Михайловском (Инженерном) замке Государственного Русского музея, передает корреспондент РИА Новости. Выставка посвящена жизни, государственному и общественному служению императрицы Марии Александровны (1824-1880), супруги и сподвижницы императора Александра II. На выставке представлено более 500 экспонатов - портреты и живописные полотна, артефакты, мемориальные предметы, архивные документы и фотографии из ведущих государственных музеев и архивов России."Ступив на русскую землю в 16 лет, принцесса Гессенская Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария полюбила Россию всем сердцем. Современники отмечали, что в русской истории "не было императрицы, столь глубоко изучившей нашу веру и нашу народность" (Граф С.Д. Шереметев). Цесаревна обладала тонким умом, деликатностью и мягкостью в общении, при этом её сподвижниками становились люди глубокой веры и высокой нравственности, которых отличало уважение к семейным ценностям и стремление к добрым делам", - отмечают организаторы. Экспозиция представлена Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Государственным Русским музеем при поддержке министерства культуры РФ. "Мы хотели на выставке показать основные направления общественной, благотворительной деятельности этой совершенно выдающейся женщины, которая до сих пор оставалась в тени русских императриц, русских императоров.... А совершенно о конкретных вещах - об основании Российского Общества Красного креста, об основании всесословных женских учебных заведений - вот об этих великих делах, о ее огромной миссионерской деятельности на Святой Земле, на Кавказе, на Балтике - об этом мало кто знает. И мы рады тому, что нам дали 5 залов, и мы смогли в этих залах рассказать и о ее детях, о ее семье, об императоре Александре II, о ее потерях, о ее страданиях. Мы могли рассказать отдельно о женском образовании, о торжествах коронации, мы могли рассказать о Крымской и Русской-Турецкой войне, о помощи Балканам", - сказала на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. "И конечно, мы сделали отдельный зал, посвященный преемственности благотворительной деятельности Марии Александровны, потому что вся ее семья, император Александр III, и все ее дети в той или иной мере продолжали ее дела в благотворительности. Поэтому это выставка о традициях", - добавила она. Также, по словам Громовой, в экспозиции отражены принципы воспитания, которые были приняты в императорской семье. "Залы выставки говорят о принципах воспитания, которые были приняты в семье от императора Александра I до Николая II. Это и образовательные путешествия, и паломничество, и общение с детьми, приобщение их к церковной истории и церковной практике, совместные молитвы с детьми... Мне кажется, в Год семьи этот аспект вызовет особый интерес, потому что сейчас мы очень мало говорим о вечном с детьми", - сказала Громова. В церемонии открытия выставки принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Мария Александровна родилась в другой культуре, но искренне полюбила Россию. Она воспитывала в наших, русских традициях своих детей, в том числе будущего императора Александра III. Ее судьба доказывает, что быть русским – это значит разделять наши традиции, ценности, уважать нашу культуру и историю. Мария Александровна до конца дней была верна служению России и русскому народу", - сказал он. Экспозиция в хронологическом порядке раскрывает основные этапы жизненного пути императрицы: от детских лет, проведенных в замке Хайлигенберг в Югенхайме, до военно-политических событий Крымской и Русско-турецкой войны, во время которой созданное при попечении и находившееся под покровительством императрицы Общество попечения о раненых и больных воинах играло ведущую роль в оказании гуманитарной и медицинской помощи фронту. За период своего формирования с 1867 по 1879 годы Российское Общество Красного Креста, покровительницей которого являлась императрица Мария Александровна, стало крупной общественно-государственной структурой. При ее покровительстве создавались новые общины сестёр милосердия, происходило обучение среднего медицинского персонала и внедрение системы перевозки раненых с помощью санитарных поездов. Символом общества императрица Мария Александровна выбрала слова: "Сила не в силе, сила в любви". В экспозиции также рассказывается о развитии женского образования в России. Императрица Мария Александровна, совместно с Константином Ушинским положила начало новому этапу женского образования, провела реформы в распорядке и учебных программах Смольного института благородных девиц и других образовательных учреждений, поддерживала епархиальные женские училища, учредила Мариинские всесословные женские гимназии. Императрица покровительствовала разветвлённой системе благотворительных учреждений, существовавших в России со времен Императора Павла I. Также один из разделов выставки посвящен императорской семье: от династических связей до воспитания наследников. Дети стали для императрицы Марии Александровны центром жизни, они любили и почитали ее. Императрица сама руководила их воспитанием, приглашала в качестве учителей именитых учёных, педагогов, поэтов, деятелей искусства. В экспозиции можно увидеть уникальные артефакты, связанные с миссионерской деятельностью императрицы Марии Александровны на Святой Земле и на Балканах, на Балтике, на Кавказе и в Сибири, а также с созданием первого в России Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. Оно действовало на благотворительной основе, при этом императорская семья жертвовала большие суммы на нужды петербургского училища для слепых и как методического центра для подготовки педагогов для обучения слепых при всей стране.Здесь представлены личные предметы, письма и фотографии, а также галерея портретов императрицы Марии Александровны. Выставка "Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения" продлится до 12 декабря.

https://ria.ru/20240927/pamyatnik-1975087234.html

https://ria.ru/20240912/vystavka-1972383237.html

https://ria.ru/20240922/muzej-1974122156.html

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россия, санкт-петербург, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, государственный русский музей