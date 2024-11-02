Выставка трофейной техники НАТО прибыла в Самару
© iStock.com / PaulBureВид на Самару
© iStock.com / PaulBure
Вид на Самару
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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной во время СВО, прибыла в Самару, она откроется для посетителей 4 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.
"Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и Победа", уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, прибыла в Самару. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине, были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО", - говорится в сообщении правительства региона.
Среди экспонатов - танк Abrams, подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Также будут представлены бронетранспортеры М113, Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, захваченной российскими военнослужащими. На отдельных площадках посетители смогут увидеть беспилотники и стрелковое вооружение.
Выставка откроется 4 ноября и проработает до 10 ноября. В дни работы выставки на площади Куйбышева также будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и написать письма военнослужащим – участникам СВО.