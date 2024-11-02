Рейтинг@Mail.ru
Выставка трофейной техники НАТО прибыла в Самару - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/vystavka-1981600664.html
Выставка трофейной техники НАТО прибыла в Самару
Выставка трофейной техники НАТО прибыла в Самару - РИА Новости, 02.11.2024
Выставка трофейной техники НАТО прибыла в Самару
Передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной во время СВО, прибыла в Самару, она откроется для посетителей 4 ноября, сообщили... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:48
2024-11-02T18:48
самарская область
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939059383_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_c927547f113b806e9117e85241bc9775.jpg
САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной во время СВО, прибыла в Самару, она откроется для посетителей 4 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области. "Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и Победа", уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, прибыла в Самару. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине, были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО", - говорится в сообщении правительства региона. Среди экспонатов - танк Abrams, подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Также будут представлены бронетранспортеры М113, Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, захваченной российскими военнослужащими. На отдельных площадках посетители смогут увидеть беспилотники и стрелковое вооружение. Выставка откроется 4 ноября и проработает до 10 ноября. В дни работы выставки на площади Куйбышева также будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и написать письма военнослужащим – участникам СВО.
https://ria.ru/20241031/proekt-1981162872.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939059383_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9a6ecdf473e2e76d903fa47fe6419daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, россия, нато
Самарская область, Россия, НАТО

Выставка трофейной техники НАТО прибыла в Самару

© iStock.com / PaulBureВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© iStock.com / PaulBure
Вид на Самару
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Передвижная выставка трофейной техники НАТО, уничтоженной и захваченной во время СВО, прибыла в Самару, она откроется для посетителей 4 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.
"Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и Победа", уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, прибыла в Самару. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украине, были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО", - говорится в сообщении правительства региона.
Среди экспонатов - танк Abrams, подбитый бойцами 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Также будут представлены бронетранспортеры М113, Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, захваченной российскими военнослужащими. На отдельных площадках посетители смогут увидеть беспилотники и стрелковое вооружение.
Выставка откроется 4 ноября и проработает до 10 ноября. В дни работы выставки на площади Куйбышева также будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и написать письма военнослужащим – участникам СВО.
Заседание правительства Самарской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Проект трехлетнего бюджета представили в правительстве Самарской области
31 октября, 15:16
 
Самарская областьРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала