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Миру нужен оберегающий от ядерной катастрофы договор, заявили в Сербии - РИА Новости, 02.11.2024
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05:12 02.11.2024 (обновлено: 06:54 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/vulin-1981460151.html
Миру нужен оберегающий от ядерной катастрофы договор, заявили в Сербии
Миру нужен оберегающий от ядерной катастрофы договор, заявили в Сербии - РИА Новости, 02.11.2024
Миру нужен оберегающий от ядерной катастрофы договор, заявили в Сербии
Крупные державы должны взять ответственность за судьбу мира, необходим новый договор, который убережет от ядерной катастрофы, заявил РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T05:12
2024-11-02T06:54
в мире
европа
сербия
белоруссия
александр лукашенко
александр вулин
ядерное оружие
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МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Крупные державы должны взять ответственность за судьбу мира, необходим новый договор, который убережет от ядерной катастрофы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что в мире фактически не осталось законных инструментов гарантий международной безопасности, не ведется работы по заключению новых соглашений в этой сфере. "Сейчас самое дорогое в Европе - это мир и спокойствие. Намного больше политиков в Европе сейчас стремятся к военной победе над Россией, а не к миру. Нужно, чтобы большие великие державы взяли на себя ответственность за судьбу мира. Нам нужен новый договор, который убережет нас от ядерной катастрофы", — сказал Вулин в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности. По его мнению, из этого договора может сформироваться новая организация. "Мы можем назвать это новой Ялтинской конференцией, но договор должен быть заключен", — отметил вице-премьер. Вулин указал на то, что у Запада налицо потребность в доминировании, он не понимает, что эпоха однополярного мира уже прошла. Вместе с этим он подчеркнул, что не согласен с разделением на "коллективный Запад" и "коллективный Восток", так как это разные совокупности ценностей. "Поэтому когда говорят о Евразийском блоке, нужно также учитывать страны, которые не находятся в Евразии, но разделяют те же ценности. Лучше всего это объясняет то, что мы (сербы. — Прим. ред.) верим в Бога, суверенитет нации и традиционную семью - во все то, что коллективный Запад не считает своими ценностями", — заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20241101/soboleznovaniya-1981446245.html
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в мире, европа, сербия, белоруссия, александр лукашенко, александр вулин, ядерное оружие
В мире, Европа, Сербия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Александр Вулин, Ядерное оружие
Миру нужен оберегающий от ядерной катастрофы договор, заявили в Сербии

Вице-премьер Сербии: миру нужен договор, который убережет от ядерной катастрофы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Крупные державы должны взять ответственность за судьбу мира, необходим новый договор, который убережет от ядерной катастрофы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил, что в мире фактически не осталось законных инструментов гарантий международной безопасности, не ведется работы по заключению новых соглашений в этой сфере.
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"Сейчас самое дорогое в Европе - это мир и спокойствие. Намного больше политиков в Европе сейчас стремятся к военной победе над Россией, а не к миру. Нужно, чтобы большие великие державы взяли на себя ответственность за судьбу мира. Нам нужен новый договор, который убережет нас от ядерной катастрофы", — сказал Вулин в рамках Второй международной конференции по евразийской безопасности.
По его мнению, из этого договора может сформироваться новая организация.
"Мы можем назвать это новой Ялтинской конференцией, но договор должен быть заключен", — отметил вице-премьер.
Вулин указал на то, что у Запада налицо потребность в доминировании, он не понимает, что эпоха однополярного мира уже прошла. Вместе с этим он подчеркнул, что не согласен с разделением на "коллективный Запад" и "коллективный Восток", так как это разные совокупности ценностей.
"Поэтому когда говорят о Евразийском блоке, нужно также учитывать страны, которые не находятся в Евразии, но разделяют те же ценности. Лучше всего это объясняет то, что мы (сербы. — Прим. ред.) верим в Бога, суверенитет нации и традиционную семью - во все то, что коллективный Запад не считает своими ценностями", — заключил вице-премьер.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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В миреЕвропаСербияБелоруссияАлександр ЛукашенкоАлександр ВулинЯдерное оружие
 
 
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