https://ria.ru/20241102/vsu-1981628635.html

Экс-командир ВСУ высказался о проблемах в украинской армии

Экс-командир ВСУ высказался о проблемах в украинской армии - РИА Новости, 02.11.2024

Экс-командир ВСУ высказался о проблемах в украинской армии

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир украинского националистического батальона "Азов"* (признан террористической организацией и... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T23:32

2024-11-02T23:32

2024-11-02T23:53

россия

украина

европа

олег стариков

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир украинского националистического батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Максим Жорин* раскритиковал практику создания новых бригад украинских войск на фоне сильной неукомплектованности уже имеющихся, что, как он отметил, порождает новые проблемы для ВСУ на фронте. По его словам, ситуация для ВСУ на фронте "достаточно сложная" из-за существующих проблем в армии. "Сейчас нам не нужны новые бригады, нам нужно укомплектовать старые... Среди воюющих бригад сложно обнаружить комплектование даже более 40%. В то же время постоянно создаются новые подразделения, которые имеют личный состав без опыта, не имеют офицеров, требуют вооружения и обеспечения с нуля", - написал Жорин в своем Telegram-канале, при этом отметил, что вместо интеграции новых военных в существующую бригаду, часть людей "толкают" по вновь созданным подразделениям, что сказывается на их боеспособности. Военный подчеркнул, что таким образом создаются только новые проблемы. Он также предположил, что такой формат лоббируется, потому что кому-то выгодно на этом зарабатывать. Как заявлял 31 октября украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, украинские войска сейчас переживают кризис - фронт начал "гореть по ряду направлений", без надлежащей подготовки и мотивации служащих ВСУ южный фронт неизбежно падет. По его словам, смена генералитета и отсутствие опытных офицеров ведет к потере территорий и потере личного состава ВСУ из-за "бестолковых решений". Ранее испанская газета Pais со ссылкой на представителя пресс-службы минобороны Украины написала, что в МО Украины признали, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, никто не хочет вступать в ряды ВСУ, а в скором времени некем будет воевать.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.*Запрещенная в России террористическая организация*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html

россия

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, нато, в мире, киев