https://ria.ru/20241102/vsu-1981624016.html

На Украине предложили новые меры по поднятию боеспособности армии

На Украине предложили новые меры по поднятию боеспособности армии - РИА Новости, 02.11.2024

На Украине предложили новые меры по поднятию боеспособности армии

Неэффективных командиров и экс-министров необходимо отправлять на передовую, а женщин мобилизовать в ряды ВСУ, чтобы сохранить боеспособность армии, заявила... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T22:16

2024-11-02T22:16

2024-11-02T22:16

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Неэффективных командиров и экс-министров необходимо отправлять на передовую, а женщин мобилизовать в ряды ВСУ, чтобы сохранить боеспособность армии, заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. "Украине нужна мобилизация женщин, иначе вся страна будет в братских могилах", - приводит слова Берлинской украинское агентство УНИАН. Она отметила, что мобилизация женщин непопулярное, но необходимое решение для обороны страны, по ее мнению, без этого "придется сдаться". Берлинская также заявила, что неэффективных командиров военных подразделений, генералов, экс-министров оборонного ведомства надо отправлять не на пенсию и в отставку, а посылать на передовую. По ее словам, в армии бригадой или подразделением "управляет идиот, который войны никогда не видел, а руководит только потому, что с кем-то детей крестил". Она считает, что неэффективных командиров, генералов надо делать рядовыми и "бросать в пехоту". Кроме того, что к обороне страны нужно готовить общество, включая детей с 5-6 классов. "Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали", - резюмировала она. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html

https://ria.ru/20241102/plennyy-1981458339.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины