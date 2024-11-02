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ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/vsu-1981476595.html
ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 02.11.2024
ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T09:23
2024-11-02T09:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 1 ноября. Было выпущено 60 снарядов, а также зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников. Пострадали два мирных жителя, госпитализация не потребовалась. В пятницу повреждения выявлены в 10 частных домах, соцобъекте, на двух предприятиях и четырех транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачевка подверглись атакам с помощью 4 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населённым пунктам было выпущено 9 боеприпасов и 9 беспилотников. Ранены 2 мирных жителя. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу 12 снарядами. В Грайворонском округе по двум селам выпущено 7 боеприпасов и осуществлён сброс 4 боеприпасов с БПЛА. В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Колотиловка выпущены 21 боеприпас и 2 дрона. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Ржевка, Середа и Терезовка выпущены 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241102/vsu-1981470223.html
https://ria.ru/20241102/prozorov-1981463903.html
https://ria.ru/20241102/plennyy-1981463032.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области

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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 1 ноября. Было выпущено 60 снарядов, а также зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников. Пострадали два мирных жителя, госпитализация не потребовалась. В пятницу повреждения выявлены в 10 частных домах, соцобъекте, на двух предприятиях и четырех транспортных средствах.
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"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник… В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное и Логачевка подверглись атакам с помощью 4 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населённым пунктам было выпущено 9 боеприпасов и 9 беспилотников. Ранены 2 мирных жителя. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу 12 снарядами. В Грайворонском округе по двум селам выпущено 7 боеприпасов и осуществлён сброс 4 боеприпасов с БПЛА. В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Колотиловка выпущены 21 боеприпас и 2 дрона.
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"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Ржевка, Середа и Терезовка выпущены 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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