Рейтинг@Mail.ru
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT - РИА Новости, 02.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 02.11.2024 (обновлено: 10:12 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/vsu-1981470223.html
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT - РИА Новости, 02.11.2024
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT
Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:48
2024-11-02T10:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times. "Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - пишет издание. По словам командира батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик, если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html
донецкая народная республика
торецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, торецк, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT

NYT: потери позиций у Дзержинска могут привести к катастрофическим последствиям

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times.
"Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - пишет издание.
По словам командира батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик, если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Развязка близка. От Украины отвернулся ближайший союзник
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала