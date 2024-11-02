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ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT - РИА Новости, 02.11.2024
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT
Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T08:48
2024-11-02T08:48
2024-11-02T10:12
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times. "Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - пишет издание. По словам командира батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик, если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html
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донецкая народная республика, торецк, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT
NYT: потери позиций у Дзержинска могут привести к катастрофическим последствиям