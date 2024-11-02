https://ria.ru/20241102/vsu-1981470223.html

ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT

ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT - РИА Новости, 02.11.2024

ВСУ опасаются серьезных последствий потери позиций у Дзержинска, пишет NYT

Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T08:48

2024-11-02T08:48

2024-11-02T10:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

украина

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинские военные считают, что последствия потери позиций у Дзержинска (украинское название - Торецк), могут стать катастрофическими, сообщает издание New York Times. "Украинские солдаты заявили, что российский прорыв здесь, у города Торецк на востоке Украины, может иметь катастрофические последствия для обороны их страны", - пишет издание. По словам командира батальона 28-й механизированной бригады ВСУ с позывным Несквик, если будут потеряны позиции у города, все подразделения в Дзержинске будут отрезаны от снабжения и логистики. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои идут в городской черте Дзержинска, освобождение этого населенного пункта откроет для ВС РФ дополнительные возможности продвижения на север ДНР.

https://ria.ru/20241102/ukraina-1981171071.html

донецкая народная республика

торецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, торецк, украина, вооруженные силы украины, в мире