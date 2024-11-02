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ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР за сутки
ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 02.11.2024
ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 30 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T00:15
2024-11-02T00:15
2024-11-02T00:15
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 30 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, о всего было выпущено 30 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 24 обстрела.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР за сутки
За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР девять раз